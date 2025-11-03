Cambios en Economía: Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas
El anuncio lo realizó el ministro Luis Caputo a través de su cuenta de X, luego de que Pablo Quirno fuese elegido como nuevo canciller.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la incorporación de Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, recientemente designado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
"Nuevo secretario de Finanzas: Alejandro Lew retorna al equipo económico, ahora como secretario de Finanzas", confirmó el titular de Hacienda a través de su cuenta de X.
Y agregó: "Alejandro ya nos acompañó al comienzo de la gestión como Director y Vicepresidente II del BCRA. Anteriormente se desempeñó como CFO de YPF y de otras compañías energéticas, y tuvo una extensa trayectoria en bancos internacionales. Bienvenido, Ale, al equipo!!"
Con esta designación, Caputo busca consolidar la continuidad en la gestión económica y reforzar la coordinación entre Finanzas, el Banco Central y el resto del gabinete en un contexto de desafíos financieros y económicos.
Al ritmo de "I feel good": así fue el saludo de Milei a su nuevo Gabinete
Javier Milei estrenó nuevo Gabinete este lunes y decidió compartir el momento en redes sociales, tal como suele hacer con otros eventos de su gestión. Tras la abrupta salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, el Gobierno escogió a Manuel Adorni en su reemplazo. Sumado a ello, Lisandro Catalán dio el portazo también en el Ministerio del Interior, lo que llevó a la administración libertaria a poner en su lugar a Diego Santilli, recientemente electo como diputado.
Por ello, el primer mandatario reunió este lunes a todo su equipo, ya con las nuevas incorporaciones y el video del saludo a cada uno de sus ministros fue compartido a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente. Al ritmo de "I feel good" de fondo, el clásico interpretado por James Brown, Milei se mostró feliz y efusivo en su ingreso al Salón de los Bustos de Casa Rosada, donde lo primero que dijo fue "Hola a todos", con la melodía de "Yo soy el león" (La Renga).
Entre todos los abrazos y apretones de mano, sorprendió la alegría con la que saludó a Santilli y la llamativa efusividad con que abrazó y saltó junto a Luis Petri.
