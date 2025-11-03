Cambios en Economía: Alejandro Lew es el nuevo secretario de Finanzas

Al ritmo de "I feel good": así fue el saludo de Milei a su nuevo Gabinete

Javier Milei estrenó nuevo Gabinete este lunes y decidió compartir el momento en redes sociales, tal como suele hacer con otros eventos de su gestión. Tras la abrupta salida de Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete, el Gobierno escogió a Manuel Adorni en su reemplazo. Sumado a ello, Lisandro Catalán dio el portazo también en el Ministerio del Interior, lo que llevó a la administración libertaria a poner en su lugar a Diego Santilli, recientemente electo como diputado.

Por ello, el primer mandatario reunió este lunes a todo su equipo, ya con las nuevas incorporaciones y el video del saludo a cada uno de sus ministros fue compartido a través de la cuenta de X de la Oficina del Presidente. Al ritmo de "I feel good" de fondo, el clásico interpretado por James Brown, Milei se mostró feliz y efusivo en su ingreso al Salón de los Bustos de Casa Rosada, donde lo primero que dijo fue "Hola a todos", con la melodía de "Yo soy el león" (La Renga).

Entre todos los abrazos y apretones de mano, sorprendió la alegría con la que saludó a Santilli y la llamativa efusividad con que abrazó y saltó junto a Luis Petri.

