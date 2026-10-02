Asignaciones Familiares de ANSES: aumentan el límite de ingresos para poder cobrar el SUAF
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto pagaran por cada hijo
El monto de la asignación familiar por hijo y de la asignación prenatal dependerá del ingreso del grupo familiar. Desde octubre, los valores generales serán:
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Hasta $1.212.301 de ingresos familiares: $78.304 por hijo.
Entre $1.212.301,01 y $1.777.957: $52.821.
Entre $1.777.957,01 y $2.052.708: $31.949.
Entre $2.052.708,01 y $6.419.726: $16.487.
En el caso de la asignación por hijo con discapacidad, los valores generales serán de $254.943, $180.358 y $113.829, según el rango de ingresos correspondiente. Para estas prestaciones no se aplica el tope general de ingresos del grupo familiar.
Qué sucederá con las Asignaciones de Pago Único
La actualización alcanza además a las prestaciones que ANSES abona por determinados acontecimientos familiares. Desde octubre, los montos serán:
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Nacimiento: $91.273.
Adopción: $545.685.
Matrimonio: $136.662.
Para estas asignaciones se mantiene el límite de $6.419.726 de ingresos del grupo familiar.
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