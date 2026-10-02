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Fomentar Empleo de ANSES: la Secretaría de Trabajo confirmó el pago de $78.000 y anunció las fechas de cobro

Economía

Una nueva manera de inscribirse al plan para acceder a una ayuda económica mensual. Conocé los detalles.

La Secretaría de Trabajo confirmó el pago de $78.000 y anunció las fechas de cobro.

La Secretaría de Trabajo confirmó el pago de $78.000 y anunció las fechas de cobro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ofrece un programa destinado a facilitar la inserción laboral de miles de argentinos mediante el cual entrega una ayuda económica mensual.

A través de este beneficio, los interesados podrán acceder a una amplia gama de servicios gratuitos, como orientación laboral, capacitación y asistencia para encontrar empleo.

Cuando se cobra el bono de Fomentar Empleo

Fomentar Empleo está dirigido a personas entre 18 y 64 años que se encuentren desempleadas y buscan una oportunidad en el mercado laboral. Todas las personas desempleadas que se encuentren dentro del rango de edad establecido pueden inscribirse.

Sin embargo, el programa prioriza a ciertos grupos, como jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y aquellos con discapacidad. Además, quienes tengan hijos a cargo también tendrán prioridad en la asignación de beneficios.

Para evitar concentraciones en sucursales y agilizar el retiro de fondos, la Secretaría de Trabajo diseñó un cronograma de dos fechas en articulación con ANSES y el Banco Nación:

  • Lunes 28 de septiembre 2026: cobro para titulares que perciben la prestación a través de la billetera digital BNA+. Los fondos quedan disponibles de forma inmediata en la aplicación para transferencias, pagos con QR o extracción sin tarjeta física.
  • Miércoles 30 de septiembre 2026: acreditación para beneficiarios bancarizados, que retiran el dinero por ventanilla o cajero tradicional en las sucursales bancarias habilitadas.
  • Monto liquidado: el valor mensual se mantiene fijado en $78.000, conforme a la pauta establecida por la Resolución 832/2024 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Los requisitos para acceder a este bono

  • Exclusión de cursos virtuales: las instancias de formación a distancia, dictadas por internet a través del Portal Empleo, no devengan la asignación estímulo de $78.000.
  • Presencialidad obligatoria: el cobro del incentivo económico está condicionado a la participación efectiva, regularidad y control de asistencia en talleres o trayectos formativos de modalidad física aprobados por el organismo.
  • Articulación de ventanilla: aunque el programa pertenece a la cartera laboral nacional, ANSES interviene como agente pagador debido a su estructura de liquidación y alcance territorial en todo el país.

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