Bono de ANSES para jubilados: oficializan la ayuda de $70.000 y definen las escalas para octubre 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo pagará ANSES el bono a jubilados y pensionados en octubre 2026
- Cálculo unificado por titular: para acceder a los $70.000, la suma de los haberes de todas las prestaciones vigentes de una misma persona no debe superar el valor de la jubilación mínima, impidiendo que quien cobre dos beneficios mínimos perciba doble refuerzo.
- Escala proporcional de absorción: quienes perciban ingresos previsionales superiores a $435.748,51, pero inferiores a $505.748,51, recibirán un bono compensatorio equivalente a la diferencia exacta necesaria para alcanzar ese tope.
- Pensiones compartidas: en aquellos beneficios con copartícipes, la reglamentación estipula que todos los integrantes serán considerados como un único titular, prorrateándose el refuerzo entre las partes.
- Carácter no remunerativo: la suma extraordinaria no sufrirá ningún tipo de retención impositiva, no computará para el descuento de obra social y no será transferible a ningún otro concepto previsional.
- Facultades de recupero: ANSES conserva la tutela administrativa y de fiscalización, quedando legalmente facultada para reclamar la devolución de pagos indebidos.
Los montos que recibirán jubilados, pensionados y PUAM
- Jubilación mínima: pasa a $435.748,51 brutos mensuales, totalizando con los $70.000 completos un ingreso consolidado de $505.748,51.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): regulada en el 80% de la mínima, se fija en $348.598,81 brutos, alcanzando en ventanilla $418.598,81 brutos al sumar el plus.
- PNC por Discapacidad y Vejez: equivalentes al 70% del haber básico, se ubican en $305.023,96, alcanzando los $375.023,96 brutos junto con la ayuda estatal.
- PNC para Madres de 7 hijos: se equipara íntegramente al piso mínimo previsional, percibiendo un haber global de $505.748,51 brutos.
- Haber máximo del SIPA: queda establecido en $2.932.174,85 brutos, segmento que queda totalmente excluido del pago del bono previsional.
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