Calendario de pagos de ANSES en octubre: fechas de cobro para jubilados con aumento y bono
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Qué días se cobran las jubilaciones y pensiones mínimas
El primer tramo de liquidaciones de ANSES estará destinado a los jubilados y pensionados, que cobran la mínima. Con la actualización del 1,66%, el básico pasa a $435.748,51 y, al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto consolidado alcanza los $505.748,51.
El cronograma establecido, por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), se desarrollará de la siguiente manera:
- DNI finalizados en 0: jueves 8 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 1: viernes 9 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2: martes 13 de octubre 2026 (tras el fin de semana largo).
- DNI finalizados en 3: miércoles 14 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4: jueves 15 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 5: viernes 16 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6: lunes 19 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 7: martes 20 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8: miércoles 21 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 9: jueves 22 de octubre 2026.
Cronograma para jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
ANSES iniciará las acreditaciones para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el piso previsional mínimo.
Las fechas de pago, agrupadas por dos números de documento por día hábil, son:
- DNI finalizados en 0 y 1: viernes 23 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 2 y 3: lunes 26 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 4 y 5: martes 27 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre 2026.
- DNI finalizados en 8 y 9: jueves 29 de octubre 2026.
De qué forma consultar el lugar de cobro asignado por DNI
El procedimiento de consulta requiere:
- Acceso al sistema: ingresar al sitio web oficial anses.gob.ar o abrir la aplicación móvil Mi ANSES.
- Validación de identidad: colocar el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social habilitada.
- Revisión del comprobante: entrar a la sección «Jubilaciones y Pensiones» y seleccionar «Consultar recibo de haberes» para auditar el importe bruto actualizado, la acreditación del bono previsional y las deducciones de obra social correspondientes.
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