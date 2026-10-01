Calendario de pagos de ANSES en octubre: fechas de cobro para jubilados con aumento y bono

Qué días se cobran las jubilaciones y pensiones mínimas

El primer tramo de liquidaciones de ANSES estará destinado a los jubilados y pensionados, que cobran la mínima. Con la actualización del 1,66%, el básico pasa a $435.748,51 y, al sumarse los $70.000 del bono complementario, el ingreso bruto consolidado alcanza los $505.748,51.