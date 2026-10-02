Por la visita del papa León XIV los bancos permanecerán cerrados durante cinco días seguidos

En tanto, el miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita del pontífice.

El Gobierno nacional declaró la llegada del Papa de interés nacional y justificó el esquema especial por la magnitud de los operativos de seguridad, la movilidad de los fieles y los traslados previstos durante esos días.

Según el planteo oficial, la superposición de esas actividades con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales podría generar complicaciones en la circulación, por lo que se resolvió suspender distintas actividades en las jurisdicciones alcanzadas por cada feriado.