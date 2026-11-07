Asignaciones familiares de ANSES en noviembre de 2026: cómo queda conformado el nuevo haber con aumento y los montos de bolsillo
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Calendario de pagos ANSES noviembre 2026
El cronograma operativo de transferencias bancarias se desplegará de acuerdo con la terminación del documento de identidad de cada beneficiario:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE):
- DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre 2026.
- DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre 2026 (sin actividad el lunes 23 por feriado).
- DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre 2026.
Asignaciones de Pago Único y Maternidad:
- Disponibles para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2026.
Requisitos de AUH ANSES: controles de salud, vacunas y asistencia escolar obligatoria
Para mantener el derecho a la prestación y evitar suspensiones imprevistas, los titulares deben cumplir pautas socioeducativas rigurosas:
- Condición sociolaboral: la cobertura alcanza a progenitores desocupados, trabajadores informales sin aportes, personal del régimen de casas particulares o contribuyentes del Monotributo Social.
- Residencia y nacionalidad: tanto los adultos responsables como los menores deben ser argentinos nativos o acreditar un período mínimo de dos años de residencia legal ininterrumpida en el país.
- Tope de edad y estado civil: los hijos deben ser solteros y menores de 18 años, condición etaria que no rige para los hijos con discapacidad.
- Certificación médica y escolar: resulta indispensable acreditar el cumplimiento del esquema de vacunación oficial, la realización de las revisiones pediátricas anuales y la concurrencia regular a establecimientos educativos oficiales mediante el Formulario Libreta PS 1.47 en la plataforma Mi ANSES, trámite que además habilita el desembolso acumulado del 20% retenido durante el año previo.
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