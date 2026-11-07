Luis Caputo atribuyó la suba del riesgo país al temor a una posible derrota de Javier Milei en 2027

Respecto de las proyecciones para 2027, Caputo ratificó el rumbo económico del Gobierno y expresó su confianza en que los votantes valorarán los resultados de la gestión de Javier Milei. "Me voy a dormir todos los días sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los argentinos. Eso lo sé, no es que lo creo", manifestó.

Además, señaló al Presidente como garantía del programa económico: "La única persona que garantiza ese rumbo es Javier Milei. Y no se los digo como ministro de Economía, se los digo como argentino". Y aclaró que podrán cambiar los ministros y el equipo económico, pero no el presidente: "Sé lo fácil que es perder la convicción. Sé el nivel de conocimiento que tenés que tener". Por último, advirtió sobre la necesidad de sostener las políticas implementadas y evitar cambios de dirección.