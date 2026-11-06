El Gobierno avala el CCT N° 18/1975 y trabajadores en blanco que no cobraron $2.195.485,78 deben reclamarlo

Si bien el martes 10 de noviembre es feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y jurisdicciones afectadas a la visita, el servicio continuará paralizado en todo el territorio argentino debido a que el Banco Central (BCRA) no operará. Las sucursales de los 64 bancos del país recién volverán a abrir sus puertas el miércoles 11 de noviembre.

Durante este extenso receso, todas las herramientas digitales (homebanking, aplicaciones, billeteras virtuales y cajeros automáticos) continuarán funcionando con normalidad para realizar transferencias, pagos o retiros de efectivo.