El Gobierno avala el CCT N° 18/1975 y trabajadores en blanco que no cobraron $2.195.485,78 deben reclamarlo
Por el Día del Bancario, los trabajadores en blanco del sector cobran un bono extraordinario. Qué dice el convenio colectivo.
Cada 6 de noviembre se celebra en la Argentina el Día del Bancario, una fecha que conmemora la creación de la Asociación Bancaria en 1924. Durante esta jornada, los trabajadores en blanco del sector gozan de un día no laborable y tienen el derecho a percibir un bono extraordinario de carácter obligatorio.
Qué establece el convenio y de cuánto es el bono por el Día del Bancario
El artículo 50 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 18/1975 establece que cada 6 de noviembre rigen estrictamente las normas laborales previstas para los feriados nacionales. Esto implica que los empleados obtienen una jornada de descanso y, en el caso excepcional de tener que prestar servicios, deberán percibir el doble de su remuneración habitual.
Este año, el monto base garantizado de la asignación es de $2.195.485,78 para todos los trabajadores alcanzados por el convenio, correspondiente a la escala inicial sin antigüedad. Cabe destacar que desde la Asociación Bancaria informaron en su comunicado oficial un piso actualizado de $2.275.519,25.
Este miércoles 6 de noviembre marca la fecha límite que tienen las entidades financieras para depositar el dinero. Si bien los bancos tenían la opción de liquidarlo por adelantado con el sueldo de octubre, el monto debe figurar acreditado antes de este fin de semana en un concepto separado del recibo de sueldo. Aquellos trabajadores en blanco que no hayan recibido el pago, están en su derecho de reclamarlo.
Cinco días sin atención al público por el Papa León XIV
A la inactividad de este miércoles se le encadena un cese prolongado de atención presencial. Entre la jornada gremial, el fin de semana y los feriados decretados por la visita del Papa León XIV, a nivel nacional no habrá bancos físicos durante cinco días corridos.
Si bien el martes 10 de noviembre es feriado únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y jurisdicciones afectadas a la visita, el servicio continuará paralizado en todo el territorio argentino debido a que el Banco Central (BCRA) no operará. Las sucursales de los 64 bancos del país recién volverán a abrir sus puertas el miércoles 11 de noviembre.
Durante este extenso receso, todas las herramientas digitales (homebanking, aplicaciones, billeteras virtuales y cajeros automáticos) continuarán funcionando con normalidad para realizar transferencias, pagos o retiros de efectivo.
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