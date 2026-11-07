Obligaciones fiscales de ARCA: recuerdan la fecha límite de la recategorización del Monotributo
ARCA recordó los plazos para que los contribuyentes del Monotributo controlen su categoría y verifiquen si deben realizar una recategorización.
ARCA fijó el 5 de febrero de 2027 como fecha límite para completar la próxima recategorización del Monotributo. Este procedimiento permite que cada contribuyente compruebe si la categoría en la que está inscripto continúa correspondiendo con el nivel de actividad que desarrolla.
El trámite debe realizarse dos veces al año, durante febrero y agosto. Para saber si necesitan cambiar de categoría, los monotributistas tienen que revisar los movimientos de los últimos 12 meses y verificar sus ingresos y el resto de los parámetros establecidos por ARCA frente a los topes vigentes.
Quiénes deben recategorizarse
De acuerdo con las disposiciones de ARCA, deben completar la recategorización los contribuyentes que hayan tenido modificaciones en los valores de su actividad y que, como consecuencia, necesiten subir o bajar de categoría dentro del Monotributo.
Para determinar si corresponde realizar el cambio, es necesario controlar los siguientes parámetros:
- Ingresos brutos: la suma de las ventas y los servicios facturados durante los últimos 12 meses.
- Alquileres devengados: el importe acumulado en concepto de alquiler del establecimiento donde se desarrolla la actividad, en los casos que corresponda.
- Superficie afectada: la cantidad de metros cuadrados del espacio destinado al trabajo o al negocio.
- Energía eléctrica consumida: el total de electricidad utilizada durante el último año para llevar adelante la actividad.
Los valores que deben considerarse varían según el tipo de actividad y los topes máximos establecidos para cada categoría del régimen simplificado. Por eso, es importante comparar los datos personales con los límites vigentes antes de confirmar si corresponde una modificación.
Por otro lado, quedan exceptuados de este procedimiento quienes no hayan registrado variaciones que justifiquen un cambio de categoría y aquellos que todavía no cumplieron seis meses desde el inicio de sus actividades. En estos casos, no es necesario ingresar al sistema ni realizar ninguna presentación: el contribuyente conserva su categoría actual dentro del Monotributo.
Cómo hacer la recategorización del Monotributo
La recategorización del Monotributo se realiza de forma online desde el portal oficial de ARCA. Para completar el procedimiento, los contribuyentes deben seguir estos pasos:
- Ingresar al portal de Monotributo con CUIT y clave fiscal.
- Consultar los datos de la actividad correspondientes a los últimos 12 meses.
- Verificar los parámetros y compararlos con los topes establecidos para cada categoría.
- Si corresponde modificar la categoría, elegir la nueva opción y confirmar el trámite.
Por otro lado, ARCA dispone de una modalidad de recategorización simplificada que permite consultar la facturación anual registrada y facilita la evaluación de los datos. Esta alternativa está disponible para los contribuyentes que cumplan con las condiciones fijadas por el organismo.
Qué pasa si no corresponde cambiar de categoría
Los contribuyentes que no hayan tenido modificaciones en los parámetros de su actividad no están obligados a realizar la recategorización del Monotributo. De todos modos, se recomienda controlar la información antes de la fecha límite para confirmar que la categoría actual se ajuste a su situación fiscal.
Por otra parte, ARCA tiene la facultad de aplicar una recategorización de oficio cuando encuentra inconsistencias o detecta que las compras, los gastos o los movimientos bancarios superan los límites correspondientes a la categoría declarada.
Para verificar los valores y los topes de cada escala, los monotributistas pueden ingresar al sitio oficial del organismo y consultar las categorías vigentes.
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