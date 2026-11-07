Obligaciones fiscales de ARCA: recuerdan la fecha límite de la recategorización del Monotributo

Por otro lado, quedan exceptuados de este procedimiento quienes no hayan registrado variaciones que justifiquen un cambio de categoría y aquellos que todavía no cumplieron seis meses desde el inicio de sus actividades. En estos casos, no es necesario ingresar al sistema ni realizar ninguna presentación: el contribuyente conserva su categoría actual dentro del Monotributo.

Cómo hacer la recategorización del Monotributo

La recategorización del Monotributo se realiza de forma online desde el portal oficial de ARCA. Para completar el procedimiento, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Monotributo con CUIT y clave fiscal.

con CUIT y clave fiscal. Consultar los datos de la actividad correspondientes a los últimos 12 meses.

Verificar los parámetros y compararlos con los topes establecidos para cada categoría.

Si corresponde modificar la categoría, elegir la nueva opción y confirmar el trámite.

Por otro lado, ARCA dispone de una modalidad de recategorización simplificada que permite consultar la facturación anual registrada y facilita la evaluación de los datos. Esta alternativa está disponible para los contribuyentes que cumplan con las condiciones fijadas por el organismo.

Qué pasa si no corresponde cambiar de categoría

Los contribuyentes que no hayan tenido modificaciones en los parámetros de su actividad no están obligados a realizar la recategorización del Monotributo. De todos modos, se recomienda controlar la información antes de la fecha límite para confirmar que la categoría actual se ajuste a su situación fiscal.

Por otra parte, ARCA tiene la facultad de aplicar una recategorización de oficio cuando encuentra inconsistencias o detecta que las compras, los gastos o los movimientos bancarios superan los límites correspondientes a la categoría declarada.

Para verificar los valores y los topes de cada escala, los monotributistas pueden ingresar al sitio oficial del organismo y consultar las categorías vigentes.