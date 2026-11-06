El Cyber Monday facturó un 20% menos que el año pasado
La edición 2026 del Cyber Monday movió miles de millones, pero la inflación golpeó fuerte. Cayó el volumen de órdenes y el ticket promedio de compra.
La edición 2026 del Cyber Monday, el masivo evento de comercio electrónico organizado por la CACE, finalizó con un saldo preocupante para el sector. Según el balance oficial, la recaudación total sufrió una caída real del 20% al contrastarla con la inflación interanual del 33,4%, exponiendo la profunda crisis del consumo.
El impacto en las ventas del Cyber Monday
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Durante las tres jornadas de ofertas entre el 2 y el 4 de noviembre, el evento movilizó un total de $682.185 millones de pesos. Si bien representó una suba nominal del 6,7%, la cifra quedó pulverizada por el índice inflacionario. Se registraron cerca de 6,5 millones de órdenes de compra, marcando un claro retroceso del 7,1% en comparación con la edición 2025.
Sin embargo, el volumen de artículos físicos despachados experimentó un fenómeno particular: se vendieron más de 14,6 millones de productos, lo que significa un fuerte incremento del 20,7% en unidades.
Esta disparidad responde a un drástico cambio en los hábitos de los compradores para hacer rendir sus bolsillos. En lugar de aprovechar el evento para adquirir tecnología premium o electrodomésticos, la demanda se concentró masivamente en aplicaciones de alimentos, productos de cuidado personal y artículos de uso cotidiano. Al elegir opciones de menor valor, la cantidad de unidades creció, pero el volumen de dinero inyectado al sistema se contrajo.
Inflación, ticket promedio y menos empresas
El ticket promedio del evento se ubicó en los $105.039. Aunque en términos nominales subió un 14,2% frente a 2025, al descontar la inflación representó una baja real del 14,4%, dejando en evidencia cómo se devaluó el poder adquisitivo individual. Frente a este duro escenario macroeconómico, los planes de financiación de hasta 12 cuotas se volvieron las herramientas indispensables para amortiguar el impacto del gasto.
Por el lado de la oferta, el contexto recesivo de la economía también dejó su huella: participaron cerca de 800 empresas, lo que significó un recorte de casi 100 firmas menos respecto a las que habían formado parte de la gran convocatoria del año pasado.
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