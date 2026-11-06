El Cyber Monday facturó un 20% menos que el año pasado

Inflación, ticket promedio y menos empresas

El ticket promedio del evento se ubicó en los $105.039. Aunque en términos nominales subió un 14,2% frente a 2025, al descontar la inflación representó una baja real del 14,4%, dejando en evidencia cómo se devaluó el poder adquisitivo individual. Frente a este duro escenario macroeconómico, los planes de financiación de hasta 12 cuotas se volvieron las herramientas indispensables para amortiguar el impacto del gasto.

Por el lado de la oferta, el contexto recesivo de la economía también dejó su huella: participaron cerca de 800 empresas, lo que significó un recorte de casi 100 firmas menos respecto a las que habían formado parte de la gran convocatoria del año pasado.