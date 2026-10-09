Asignaciones Familiares con aumento en octubre: cuáles son los nuevos montos por hijo y quiénes no cobran
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
El monto que se cobrará por hijo
Desde octubre, los nuevos valores de la asignación por hijo del SUAF serán los siguientes:
- Rango 1: $78.304
- Rango 2: $52.821
- Rango 3: $31.949
- Rango 4: $16.487
Las familias del primer rango percibirán el monto más alto, mientras que el valor disminuye a medida que aumentan los ingresos del grupo familiar.
La movilidad también actualiza la asignación por hijo con discapacidad, que quedará de la siguiente manera:
- Rango 1: $254.943
- Rango 2: $180.358
- Rango 3: $113.829
En este beneficio no se aplica el tope general de ingresos, aunque es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
Además de la asignación por hijo, ANSES actualizará otras prestaciones familiares con el mismo incremento del 1,7%:
- Nacimiento: $92.862
- Prenatal: $79.667
- Adopción: $555.181
- Matrimonio: $139.041
- Cónyuge: $19.333
- Ayuda Escolar Anual: $85.000
Cuáles son los nuevos topes de ingresos
Con la actualización de octubre, también aumentan los límites de ingresos que determinan quién puede acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares.
- Tope individual: $3.209.863
- Tope del grupo familiar: $6.419.726
Estos valores son los que ANSES utiliza para definir tanto el acceso al beneficio como el rango de ingresos que corresponde a cada familia.
Qué otras prestaciones cambian desde octubre
En los pagos únicos, el monto dependerá del tipo de prestación. Por un nacimiento se abonarán $91.273, mientras que las familias que atraviesen un proceso de adopción podrán recibir $545.685. En caso de matrimonio, el beneficio será de $136.662. En estos tres casos, el grupo familiar deberá contar con ingresos de hasta $6.419.726. A su vez, la Ayuda Escolar Anual tendrá un nuevo importe de $55.672.
Los trabajadores monotributistas también tendrán valores diferenciados según la categoría en la que estén registrados. El beneficio por hijo será de $77.025 para la categoría A, $51.958 para la B y $31.427 para la C. Desde la categoría D hasta la H, el importe será de $16.217 por hijo.
Todos estos cambios forman parte de la actualización que comenzará a regir en octubre de 2026, tanto para los pagos correspondientes a ese mes como para los casos en los que el hecho que da origen al beneficio ocurra a partir de entonces.
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