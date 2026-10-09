Asignaciones Familiares con aumento en octubre: cuáles son los nuevos montos por hijo y quiénes no cobran

Rango 1: $254.943

$254.943 Rango 2: $180.358

$180.358 Rango 3: $113.829

En este beneficio no se aplica el tope general de ingresos, aunque es obligatorio contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Además de la asignación por hijo, ANSES actualizará otras prestaciones familiares con el mismo incremento del 1,7%:

Nacimiento: $92.862

$92.862 Prenatal: $79.667

$79.667 Adopción: $555.181

$555.181 Matrimonio: $139.041

$139.041 Cónyuge: $19.333

$19.333 Ayuda Escolar Anual: $85.000

Cuáles son los nuevos topes de ingresos

Con la actualización de octubre, también aumentan los límites de ingresos que determinan quién puede acceder al Sistema Único de Asignaciones Familiares.

Tope individual: $3.209.863

$3.209.863 Tope del grupo familiar: $6.419.726

Estos valores son los que ANSES utiliza para definir tanto el acceso al beneficio como el rango de ingresos que corresponde a cada familia.

Qué otras prestaciones cambian desde octubre

En los pagos únicos, el monto dependerá del tipo de prestación. Por un nacimiento se abonarán $91.273, mientras que las familias que atraviesen un proceso de adopción podrán recibir $545.685. En caso de matrimonio, el beneficio será de $136.662. En estos tres casos, el grupo familiar deberá contar con ingresos de hasta $6.419.726. A su vez, la Ayuda Escolar Anual tendrá un nuevo importe de $55.672.

Los trabajadores monotributistas también tendrán valores diferenciados según la categoría en la que estén registrados. El beneficio por hijo será de $77.025 para la categoría A, $51.958 para la B y $31.427 para la C. Desde la categoría D hasta la H, el importe será de $16.217 por hijo.

Todos estos cambios forman parte de la actualización que comenzará a regir en octubre de 2026, tanto para los pagos correspondientes a ese mes como para los casos en los que el hecho que da origen al beneficio ocurra a partir de entonces.