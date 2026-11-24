La excepción corresponde a los hijos con discapacidad, para quienes existen prestaciones sin límite de edad, siempre que se cumplan las condiciones y se cuente con la autorización correspondiente. También hay ayudas que se entregan por única vez ante un nacimiento o una adopción.

AUH o SUAF: ¿cómo saber qué asignación te corresponde?

La principal diferencia está en la situación laboral de los padres o responsables. La AUH está destinada a personas desocupadas, trabajadores informales, monotributistas sociales y personal de casas particulares que cumplen los requisitos del programa.

El SUAF, en cambio, alcanza principalmente a empleados registrados, monotributistas, jubilados, pensionados y titulares de la Prestación por Desempleo. En estos casos, los ingresos del grupo familiar también determinan cuánto dinero corresponde recibir.

Con el aumento del 1,93% previsto para noviembre de 2026, la AUH alcanzaría un valor general de $159.611 por hijo. Habitualmente, ANSES deposita $127.688,80 y retiene el 20% restante hasta que se acreditan los controles de salud y escolaridad exigidos.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo del SUAF llegaría a $79.816 para los trabajadores del rango más bajo de ingresos. La cantidad disminuye a medida que aumenta el salario familiar y también puede variar según la región del país.

Para conocer qué prestación corresponde, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del apartado Hijos, la opción Mis Asignaciones permite consultar los pagos y comprobar si la información familiar está correctamente cargada.

Prestación Alimentar, Complemento Leche y Ayuda Escolar: montos y extras compatibles

La Prestación Alimentar, destinada principalmente a titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive. También alcanza a quienes reciben la Asignación por Embarazo, madres de siete hijos que cobran una Pensión No Contributiva y determinados beneficiarios con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Los importes vigentes desde mayo de 2026, que se mantienen para noviembre, son los siguientes:

$72.250 para familias con un hijo que cumple los requisitos

$113.299 para familias con dos hijos

$149.425 para familias con tres hijos o más

Este dinero se deposita automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar otro trámite. La cobertura también puede alcanzar a determinados trabajadores rurales comprendidos en la normativa vigente.

Otra ayuda es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, destinado a titulares de AUH con hijos menores de tres años y a quienes cobran la Asignación por Embarazo. Para noviembre de 2026, el importe estimado asciende a $60.203 mensuales, después de aplicar la actualización del 1,93%.

El adicional se deposita completo, sin la retención que habitualmente se aplica a la AUH. De esta manera, una familia con un bebé puede cobrarlo junto con la asignación mensual y la Prestación Alimentar, siempre que reúna las condiciones correspondientes.

También está disponible la Ayuda Escolar Anual, destinada a quienes reciben AUH o SUAF por hijos de entre 45 días y 17 años inclusive que asisten a establecimientos educativos reconocidos. Para los menores con discapacidad no existe un límite de edad.

El valor general de esta asignación es de $55.672, aunque en marzo de 2026 se otorgó un refuerzo extraordinario para garantizar un pago total de $85.000 a los beneficiarios alcanzados. Se trata de una ayuda anual y ese complemento no representa un aumento mensual.

Para recibir el dinero, es necesario acreditar la escolaridad. El certificado puede generarse desde Mi ANSES, completarse en el establecimiento educativo y cargarse nuevamente en la plataforma. El plazo para presentarlo vence el 31 de diciembre de cada año.