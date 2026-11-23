Federico Furiase atribuyó la suba del riesgo país al escenario global y descartó efecto en la inflación
El secretario de Finanzas analizó la volatilidad financiera, el tipo de cambio y el panorama económico.
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo este lunes que la suba del riesgo país responde a factores internacionales y descartó que el movimiento del dólar impacte en la inflación, al describir que el mundo atraviesa un shock adverso con mayores tasas de interés, suba del petróleo y caídas bursátiles.
En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario afirmó que el superávit fiscal y el superávit comercial energético diferencian a la Argentina de otros países, ya que el encarecimiento del crudo implica mayores ingresos por exportaciones y el Gobierno no necesita salir a financiarse en los mercados, con el programa financiero de este año y el próximo cubierto y sin afectación para las inversiones del RIGI.
Qué dijo sobre el tipo de cambio y la inflación
Furiase vinculó la presión cambiaria con la depreciación global frente al dólar —en monedas como el real brasileño, el peso mexicano, el peso chileno y el euro— y con el impacto de la caída del real en Brasil, aunque aseguró que las expectativas están ancladas por el orden fiscal y monetario y que el ajuste no se traslada a los precios ni debería repetirse en los próximos meses.
La lectura sobre la actividad y las tasas
Ante la publicación del dato de actividad del Indec de septiembre, el secretario diferenció una eventual "recesión estadística" de una contracción profunda y prolongada, atribuyó la caída de julio a factores transitorios como las lluvias, el Mundial y el gas, y anticipó una recuperación en septiembre superior a la de agosto.
Finalmente, relacionó la tensión sobre los bonos con vencimientos posteriores a 2027 con el nerviosismo previo a las elecciones y el escenario político futuro, recordó que el Gobierno prorrogó cerca del 50% de la deuda en moneda local para después de octubre de 2027 y mencionó los swaps con Estados Unidos y China por USD 20.000 millones cada uno, además de la intervención en futuros y la evolución del contexto internacional.
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