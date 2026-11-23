En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario afirmó que el superávit fiscal y el superávit comercial energético diferencian a la Argentina de otros países, ya que el encarecimiento del crudo implica mayores ingresos por exportaciones y el Gobierno no necesita salir a financiarse en los mercados, con el programa financiero de este año y el próximo cubierto y sin afectación para las inversiones del RIGI.