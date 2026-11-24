Pensiones No Contributivas de ANSES: los topes de ingresos vigentes en noviembre 2026 para conservar el extra
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Cuál es el nuevo tope de ingresos para cobrar una pensión por discapacidad
El límite de ingresos para noviembre de 2026 quedó establecido de la siguiente manera:
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Salario Mínimo, Vital y Móvil: $398.800.
Tope de ingresos para conservar la pensión: $797.600.
Límite vigente en octubre: $782.400.
Aumento del tope mensual: $15.200.
El parámetro surge de la Ley 27.793, que establece condiciones para la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y contempla la posibilidad de compatibilizar el beneficio con una actividad laboral.
Qué pasa si una persona con discapacidad consigue trabajo en blanco
Una persona que cobra una pensión por discapacidad puede incorporarse al mercado laboral formal sin perder automáticamente la prestación.
Para conservar el beneficio, sus ingresos netos mensuales por trabajo no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos. En noviembre de 2026, ese límite es de $797.600.
Si supera el monto establecido, se aplican las disposiciones de suspensión previstas por la normativa.
En qué casos se puede suspender una pensión por discapacidad
La Ley 27.793 contempla distintos supuestos que pueden afectar la continuidad de la prestación. Entre ellos se encuentran:
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Superar el límite de ingresos laborales: cuando el titular tiene un empleo formal y sus ingresos netos superan los dos salarios mínimos.
Cobrar otra prestación incompatible: cuando la persona percibe una jubilación, un retiro permanente u otra pensión contributiva o no contributiva que resulte incompatible.
Tener otros ingresos propios: cuando registra ingresos netos iguales o superiores al equivalente de dos salarios mínimos por conceptos distintos del trabajo.
Dejar de cumplir los requisitos socioeconómicos y patrimoniales: cuando ya no reúne las condiciones establecidas por los organismos competentes para acceder a la prestación.
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