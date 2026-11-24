El caso de Arluchi refleja la coyuntura general del entramado productivo del calzado en Argentina. Datos de UTICRA y de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) revelan que más de 200 unidades productivas cerraron desde fines de 2023, lo que equivale a una reducción del 28% en la cantidad de establecimientos del sector. En el plano laboral, la actividad registra una pérdida del 43% de los puestos formales, alcanzando cerca de 10 mil empleos perdidos.

Luis Caputo con Javier Milei

Entre enero y agosto de 2026, la fabricación nacional de calzado se redujo un 24,8% interanual. Para el cierre del año, las proyecciones de la CIC prevén una producción total de 60 millones de pares, frente a los 80 millones fabricados en 2025, lo que representa una baja de 20 millones de unidades (-25%).

Asimismo, la industria se mantiene alerta por el próximo 14 de diciembre, fecha en que vence la medida antidumping vigente para el calzado importado desde China, que fija un valor FOB de referencia de 15,70 dólares por par.

A este panorama se agregan denuncias por el ingreso de unos 10 millones de pares de contrabando en los últimos dos años y la competencia de plataformas internacionales como Shein y Temu, razones por las cuales el sector se declaró en emergencia reclamando alivio tributario, tarifas segmentadas y la prórroga de los controles comerciales.