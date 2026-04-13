Asignaciones de Pago Único de ANSES: lo que recibirán las parejas que se casen en abril
Los requisitos para acceder a un importante monto este mes, los topes de ingresos vigentes y el plazo límite para solicitarlo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.
Para abril de 2026, el pago por Matrimonio se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $238.576. Más información en anses.gob.ar.
Cuánto paga ANSES por matrimonio en abril 2026
De acuerdo con el esquema oficial de pagos, el monto de la Asignación por Matrimonio se fijó en $119.274,48 para el mes de abril.
Para acceder a este cobro, el organismo previsional establece límites de ingresos que no deben ser superados:
- Ingreso del Grupo Familiar (IGF): El tope máximo permitido es de $5.445.190.
- Ingreso Individual: Ninguno de los integrantes de la pareja puede superar los $2.722.595 brutos.
Quiénes pueden solicitar el pago por casamiento
La asignación de pago único está destinada a los siguientes grupos:
- Trabajadores registrados (en relación de dependencia).
- Titulares de la Prestación por Desempleo.
- Titulares de la ley de Riesgos del Trabajo (ART).
- Trabajadores de temporada.
- Monotributistas.
Requisitos y plazos para hacer el trámite
Para cobrar los casi $120.000 que otorga el organismo, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de ANSES.
- El trámite debe realizarse después de los 60 días y hasta los 2 años de ocurrido el evento.
- Contar con el DNI de ambos y la partida o acta de matrimonio.
El trámite puede gestionarse de manera 100% online a través de Atención Virtual con la Clave de la Seguridad Social o de forma presencial en las oficinas del organismo solicitando un turno previo.
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