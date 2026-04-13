Asignaciones de Pago Único de ANSES: lo que recibirán las parejas que se casen en abril

Trabajadores registrados (en relación de dependencia).

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Titulares de la ley de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Monotributistas.

Requisitos y plazos para hacer el trámite

Para cobrar los casi $120.000 que otorga el organismo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

El matrimonio debe estar acreditado en la base de datos de ANSES.

El trámite debe realizarse después de los 60 días y hasta los 2 años de ocurrido el evento.

de ocurrido el evento. Contar con el DNI de ambos y la partida o acta de matrimonio.

El trámite puede gestionarse de manera 100% online a través de Atención Virtual con la Clave de la Seguridad Social o de forma presencial en las oficinas del organismo solicitando un turno previo.