Asistencia por desempleo en ANSES: requisitos de aportes y paso a paso para completar el trámite virtual
El organismo planea abonar estos beneficios durante el undécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 1,93%.
Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo en ANSES y qué aportes se exigen
El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:
- Despedido sin causa justa
- Finalización de contrato
- Quiebre o cierre de la empresa
- Renuncia por causas justificadas
Para acceder es necesario cumplir con aportes previos:
- Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.
- Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:
- Monto mínimo: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.
- Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.
Documentación obligatoria y cómo hacer el trámite en la Atención Virtual de ANSES
Antes de iniciar la gestión, es importante reunir los documentos que permitan acreditar la identidad del solicitante y la causa por la que quedó sin trabajo.
La documentación básica incluye:
- DNI, original y copia.
- Telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador, cuando corresponda.
- Contrato de trabajo vencido, en caso de finalización de un contrato a plazo fijo.
- Documentación judicial o laboral específica, si el cese se produjo por quiebra, concurso preventivo u otra causa contemplada.
- Telegramas de intimación y desvinculación, si el trabajador invoca una causa justificada para finalizar el vínculo laboral.
ANSES puede solicitar documentos adicionales según cada situación. Por eso, conviene verificar los requisitos antes de presentar la solicitud.
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