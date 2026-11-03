Sandra Pettovello habilitó el formulario P.S 6.236 para reclamar aumento de jubilaciones de Anses

El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó la vigencia de mecanismos para que los adultos mayores puedan reclamar una revisión de sus ingresos. Mediante el formulario P.S 6.236, los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de solicitar un reajuste.