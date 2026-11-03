Sandra Pettovello habilitó el formulario P.S 6.236 para reclamar aumento de jubilaciones de Anses
Sandra Pettovello avala el procedimiento para que jubilados y pensionados soliciten revisión y reajuste de haberes ante posibles errores en la liquidación.
El Ministerio de Capital Humano que dirige Sandra Pettovello, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó la vigencia de mecanismos para que los adultos mayores puedan reclamar una revisión de sus ingresos. Mediante el formulario P.S 6.236, los jubilados y pensionados tienen la posibilidad de solicitar un reajuste.
Cuáles son los motivos válidos para pedir el reajuste
El trámite de revisión permite modificar el retroactivo de una prestación que ya fue otorgada. Según los lineamientos del organismo, el reclamo procede principalmente por dos grandes motivos:
1. Error en la fecha inicial de pago Esta situación surge cuando el beneficiario detecta un fallo en la determinación del día exacto en que debía comenzar a percibir su prestación. Este error puede haberse producido en:
- La determinación de la fecha de cese de la actividad laboral.
- La fecha en la que se adquiere el derecho al beneficio.
- La fecha del hecho generador (invalidez, muerte o nacimiento).
- Los plazos de determinación de deuda de trabajadores autónomos en el sistema SICAM.
- El período de prescripción.
- La fecha en la que se ingresó formalmente la solicitud de la prestación.
2. Error técnico en la liquidación Se produce cuando hay inconsistencias matemáticas o de registro en el cálculo mensual del haber. Las causas más comunes incluyen:
- Falta de aplicación de aumentos o la omisión de un período de servicios prestados.
- Errores en el registro de la categoría de autónomos o en períodos desempeñados en relación de dependencia.
- Inconsistencias en las remuneraciones certificadas.
- Fallas en el cálculo del haber cuando existen aportes mixtos (servicios en relación de dependencia combinados con aportes autónomos).
- Descuentos indebidos de conceptos generales o cuotas de moratoria.
Qué documentación se necesita y cómo hacer el trámite en Anses
Para iniciar el reclamo, el titular debe reunir obligatoriamente la siguiente documentación:
- DNI vigente.
- Formulario de Reclamos de Haberes (P.S 6.236) debidamente completado.
- Una nota explicativa especificando de manera clara el motivo por el cual se solicita el reajuste.
- Toda documentación adicional que sirva de respaldo para comprobar el error reclamado (si corresponde).
El trámite no se puede realizar de manera virtual. Los interesados deben ingresar al sitio web de la ANSES para sacar un turno y, en la fecha y horario asignados, presentarse en la oficina correspondiente del organismo con toda la documentación reunida en formato físico.
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