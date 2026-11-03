Sandra Pettovello ratifica el Decreto 525/95 que anuncia un adicional de ANSES para jubilados de la mínima
Para preservar el poder adquisitivo de los haberes más bajos, la ANSES formalizó la entrega de un refuerzo económico, con el aval de Sandra Pettovello.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, oficializó a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el cronograma detallado de pagos para los titulares de jubilaciones y pensiones, tal como lo hace cada mes.
En este mismo marco, las autoridades nacionales confirmaron la entrega de un refuerzo económico extraordinario a los jubilados, una medida orientada de manera directa a sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema y mitigar el impacto en los haberes de menor cuantía.
Sandra Pettovello ratifica el Decreto 525/95: el marco legal que garantiza el piso del haber jubilatorio
El sostén técnico de la jubilación mínima en la Argentina descansa sobre los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, cuya aplicación práctica se encuentra reglamentada a través del Decreto 525/1995.
Esta normativa instituye un esquema suplementario que se activa automáticamente cuando la prestación calculada no alcanza el monto mínimo obligatorio.
Mediante esta herramienta, el Estado absorbe la diferencia existente y liquida un adicional de equiparación que garantiza que ningún beneficiario perciba un ingreso inferior al límite legal fijado, el cual se va actualizando de manera periódica según los parámetros vigentes de la fórmula de movilidad.
Otros aspectos del Decreto 525/95
Bajo la supervisión del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, la ANSES aplica el Decreto 525/1995 para garantizar el cobro automático de los complementos previsionales sin trámites para los jubilados.
La normativa regula tres aspectos centrales:
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Retorno laboral: Obliga a quienes reingresen a la actividad (dependiente o autónoma) a mantener los aportes al sistema.
Agilización judicial: Permite a los jubilados del interior demandar a la ANSES en los juzgados federales de su propia jurisdicción.
Pago de sentencias: Prioriza el abono de retroactivos a los beneficiarios de mayor edad, sujeto a la disponibilidad presupuestaria.
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