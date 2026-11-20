AUH por hijo (valor general): el monto bruto asciende a $163.123; tras aplicarse la retención del 20% ($32.624,60), el pago neto de bolsillo queda en $130.498,40 .

Asignación por Embarazo (AUE): replica exactamente el esquema de la AUH general, con un bruto de $163.123 y un importe líquido en mano de $130.498,40 .

AUH por hijo con discapacidad: el valor total se ubica en $531.138 brutos; luego de descontar el 20% ($106.227,60), el depósito mensual neto es de $424.910,40.

Cómo quedan los montos de la AUH por cantidad de hijos y las asignaciones SUAF

Para los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF, correspondientes al primer tramo de ingresos familiares y categoría general), el esquema de liquidación estimada para diciembre de 2026 se distribuye de la siguiente manera:

Titular de AUH con 1 hijo: percibe $130.498,40 netos en mano ($32.624,60 retenidos).

Titular de AUH con 2 hijos: percibe $260.996,80 netos en mano ($65.249,20 retenidos).

Titular de AUH con 3 hijos: percibe $391.495,20 netos en mano ($97.873,80 retenidos).

Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): fija un pago directo de $81.572 (sin retención del 20%).

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): establece un importe directo de $265.582.

Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH y cómo funciona la movilidad mensual

El 20% que ANSES retiene cada mes sobre la AUH funciona como un mecanismo de condicionalidad sanitaria y educativa. Para cobrar el acumulado anual de esas retenciones, el titular debe acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo: