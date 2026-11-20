Asistencia previsional de ANSES: los titulares de la AUH que recibirán el aguinaldo a fin de año
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aclaró que la denominada Reparación Histórica reflejada en las liquidaciones del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2026 no constituye un bono navideño ni un beneficio extraordinario otorgado de forma reciente, sino la porción reglamentaria del aguinaldo calculada sobre el haber reajustado de quienes suscribieron acuerdos transaccionales bajo la Ley 27260.
Corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en el segundo semestre, integrando tanto la jubilación ordinaria como el suplemento de actualización previsional, mientras que el acceso al detalle de la liquidación podrá auditarse de forma individual a través de la plataforma oficial Mi ANSES.
Los beneficiarios de la AUH de ANSES cobran aguinaldo en diciembre de 2026
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo no perciben aguinaldo ni en junio ni en diciembre. La exclusión surge directamente de la Ley 23.041, norma que regula el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) exclusivamente para los trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada, la administración pública, las empresas del Estado y los beneficiarios del sistema previsional argentino (jubilados y pensionados).
Al tratarse de una prestación no contributiva de monto fijo mensual y no de un haber previsional ni salarial, la AUH queda fuera de la nómina del SAC. En el ámbito de ANSES, las únicas entregas mensuales que incluyen la segunda cuota del medio aguinaldo en diciembre son las jubilaciones y pensiones.
Cuánto se cobra de AUH en diciembre de 2026 con aumento y retención del 20%
ANSES retiene mensualmente el 20% de la asignación, dinero que se acumula y se libera una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, y deposita de forma directa el 80% restante en la cuenta bancaria del titular:
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AUH por hijo (valor general): el monto bruto asciende a $163.123; tras aplicarse la retención del 20% ($32.624,60), el pago neto de bolsillo queda en $130.498,40.
Asignación por Embarazo (AUE): replica exactamente el esquema de la AUH general, con un bruto de $163.123 y un importe líquido en mano de $130.498,40.
AUH por hijo con discapacidad: el valor total se ubica en $531.138 brutos; luego de descontar el 20% ($106.227,60), el depósito mensual neto es de $424.910,40.
Cómo quedan los montos de la AUH por cantidad de hijos y las asignaciones SUAF
Para los hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo o las Asignaciones Familiares del sistema contributivo (SUAF, correspondientes al primer tramo de ingresos familiares y categoría general), el esquema de liquidación estimada para diciembre de 2026 se distribuye de la siguiente manera:
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Titular de AUH con 1 hijo: percibe $130.498,40 netos en mano ($32.624,60 retenidos).
Titular de AUH con 2 hijos: percibe $260.996,80 netos en mano ($65.249,20 retenidos).
Titular de AUH con 3 hijos: percibe $391.495,20 netos en mano ($97.873,80 retenidos).
Asignación Familiar por Hijo (SUAF - Tramo 1): fija un pago directo de $81.572 (sin retención del 20%).
Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF - Tramo 1): establece un importe directo de $265.582.
Cómo se cobra el 20% retenido de la AUH y cómo funciona la movilidad mensual
El 20% que ANSES retiene cada mes sobre la AUH funciona como un mecanismo de condicionalidad sanitaria y educativa. Para cobrar el acumulado anual de esas retenciones, el titular debe acreditar los controles de salud, el esquema de vacunación obligatorio y la asistencia escolar de los menores a cargo:
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Verificación automática: en los casos en que los ministerios de Salud y Educación cruzan los registros con ANSES, el organismo valida el cumplimiento sin intervención del beneficiario.
Presentación de la Libreta AUH: si la acreditación no se produce de forma automática, el titular debe completar y cargar el formulario desde la plataforma mi ANSES (ingresando en la sección Hijos > Libreta AUH).
Cálculo de movilidad: conforme al Decreto 274/2024, todas las asignaciones se actualizan mensualmente tomando el índice de inflación (IPC) publicado por el INDEC con dos meses de rezago (el dato de octubre impacta en diciembre).
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