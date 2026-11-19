Ingresar a Mi ANSES o abrir la aplicación oficial

Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social

Seleccionar Jubilaciones y Pensiones

Ingresar a Consultar recibos de haberes

Elegir el período disponible y revisar los conceptos liquidados

En la aplicación móvil, la opción se encuentra dentro del apartado Jubilación, bajo el nombre Consultar tu recibo de haberes. Desde ahí es posible verificar el haber mensual, el aguinaldo, los descuentos y cualquier refuerzo adicional que corresponda. La plataforma también permite consultar recibos anteriores y enviar el documento al correo electrónico registrado.

Para conocer la fecha exacta de acreditación, los usuarios deben ir a la sección de Cobros y seleccionar Consultar fecha y lugar de cobro. De esta manera, los beneficiarios podrán corroborar su liquidación oficial de diciembre y verificar si los importes estimados coinciden con el dinero efectivamente depositado por ANSES.