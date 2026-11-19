ANSES en diciembre: los montos confirmados de las prestaciones con la nueva fórmula de movilidad
El organismo planea abonar estos beneficios durante el duodécimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
La suba responde a la fórmula de movilidad que ajusta estos beneficios de acuerdo con la inflación. Para determinar el porcentaje, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC, que registró un incremento mensual del 2,2%.
Cuánto suman el haber actualizado, el bono y el medio aguinaldo de fin de año
Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,2% en diciembre, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el INDEC. La actualización responde al Decreto 274/2024, que establece incrementos mensuales según la inflación registrada dos meses antes. A partir de los valores de noviembre establecidos por la Resolución 304/2026, los nuevos montos estimados son los siguientes:
Jubilación mínima
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haber mensual: $453.929,95
medio aguinaldo: $226.964,98
bono extraordinario, si se confirma: $70.000
total estimado con bono: $750.894,93
Jubilación máxima
-
haber mensual: $3.054.518,67
medio aguinaldo: $1.527.259,34
total estimado: $4.581.778,01
Así, los jubilados que perciben el haber máximo podrían cobrar más de $4,58 millones en diciembre. Este grupo no recibe el bono extraordinario, destinado a beneficiarios con ingresos previsionales más bajos.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
-
haber mensual: $363.143,96
medio aguinaldo: $181.571,98
bono eventual: $70.000
total estimado con bono: $614.715,94
Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez
-
haber mensual: $317.750,96
medio aguinaldo: $158.875,48
bono eventual: $70.000
total estimado con bono: $546.626,44
Cómo consultar la liquidación oficial en Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Los jubilados y pensionados pueden verificar cuánto cobrarán a treavés de Mi ANSES, la plataforma oficial que permite consultar las liquidaciones, los recibos y las fechas de pago. El trámite es gratuito y puede hacerse desde una computadora o por la aplicación para celulares. Para consultar el recibo de haberes, los beneficiarios deben seguir estos pasos:
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Ingresar a Mi ANSES o abrir la aplicación oficial
Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social
Seleccionar Jubilaciones y Pensiones
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Ingresar a Consultar recibos de haberes
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Elegir el período disponible y revisar los conceptos liquidados
En la aplicación móvil, la opción se encuentra dentro del apartado Jubilación, bajo el nombre Consultar tu recibo de haberes. Desde ahí es posible verificar el haber mensual, el aguinaldo, los descuentos y cualquier refuerzo adicional que corresponda. La plataforma también permite consultar recibos anteriores y enviar el documento al correo electrónico registrado.
Para conocer la fecha exacta de acreditación, los usuarios deben ir a la sección de Cobros y seleccionar Consultar fecha y lugar de cobro. De esta manera, los beneficiarios podrán corroborar su liquidación oficial de diciembre y verificar si los importes estimados coinciden con el dinero efectivamente depositado por ANSES.
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