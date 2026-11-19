Anses pagará por última vez este viernes 20 de noviembre el bono sin aguinaldo para jubilados en 2026
Anses completa el cronograma de haberes del mes con el refuerzo de $70.000, antes de la liquidación de diciembre que incluirá el Sueldo Anual Complementario.
Anses abonará este viernes 20 de noviembre la última cuota del calendario mensual correspondiente al bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos, cerrando así los pagos sin aguinaldo de 2026 antes de la liquidación de diciembre que incluirá la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados con el bono de noviembre
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Durante noviembre, las prestaciones previsionales recibieron una actualización por movilidad del 1,93%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás según establece el Decreto 274/24. Con el refuerzo extraordinario de $70.000 incluido (o un monto proporcional hasta alcanzar los $514.158,46), los haberes finales del mes quedaron conformados de la siguiente manera:
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Jubilación mínima: $444.158,46 de haber base + $70.000 de bono = $514.158,46.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77 + $70.000 = $425.326,77.
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: $310.910,92 + $70.000 = $380.910,92.
Pensión Madre de 7 hijos: $444.158,46 + $70.000 = $514.158,46.
Asimismo, las asignaciones también perciben este mes el incremento del 1,93%, ubicando la Asignación Universal por Hijo (AUH) en $159.611 ($519.704 por hijo con discapacidad) y la Asignación Familiar por Hijo del primer rango en $79.816 ($259.864 por discapacidad).
Quiénes cobran este viernes 20 de noviembre y cómo sigue el calendario
El cierre de los pagos correspondientes a las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se concreta este viernes 20 de noviembre con los beneficiarios cuyos DNI terminan en 9, quienes perciben el refuerzo previsional por última vez en el año sin el adicional del medio aguinaldo de diciembre.
A partir de la próxima semana comenzará el cronograma para los jubilados y pensiones que superan el haber mínimo, según el siguiente esquema por terminación de documento:
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DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.
DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.
DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.
DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.
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