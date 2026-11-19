Quiénes cobran este viernes 20 de noviembre y cómo sigue el calendario

El cierre de los pagos correspondientes a las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se concreta este viernes 20 de noviembre con los beneficiarios cuyos DNI terminan en 9, quienes perciben el refuerzo previsional por última vez en el año sin el adicional del medio aguinaldo de diciembre.