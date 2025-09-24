Atención consumidores: el límite de compras para Shein y Temu sin retenciones
Con el boom de compras en SHEIN y TEMU, ARCA aclaró los límites y requisitos para el ingreso de productos al país.
Las compras internacionales en TEMU y SHEIN crecieron con fuerza en Argentina desde la llegada de estas plataformas. Frente a este boom, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos límites y requisitos que los usuarios deben tener en cuenta al momento de recibir productos del exterior.
Cada pedido realizado en estas tiendas online pasa primero por la Aduana Argentina antes de llegar al domicilio del comprador. En algunos casos, los paquetes pueden quedar retenidos más tiempo del esperado, lo que genera demoras en la entrega.
Sin embargo, tanto TEMU como SHEIN suelen notificar por correo electrónico cualquier cambio en el estado del envío, lo que permite a los usuarios hacer un seguimiento más preciso de sus compras.
Lo que se debe tener en cuenta para comprar en Shein y Temu
De acuerdo con la Resolución Nº 3916 de ARCA, las compras realizadas en plataformas internacionales como SHEIN y TEMU deben destinarse exclusivamente a uso personal y no con fines comerciales. Cada pedido tiene un límite de 50 kilos de peso, no se permite adquirir más de tres unidades idénticas y el monto total de la compra no puede superar los 3.000 dólares.
Tanto SHEIN como TEMU ofrecen la posibilidad de acceder a envíos gratuitos si se alcanza un monto mínimo en la compra. De todas formas, para evitar demoras o inconvenientes en la entrega, se recomienda realizar un seguimiento del pedido desde las plataformas y cumplir con el trámite obligatorio de la Aduana que exige el organismo fiscal.
Cómo recibir la compra sin tener problemas con ARCA
Cuando comprás en SHEIN o TEMU y el paquete llega por Correo Argentino, es obligatorio confirmar la recepción del pedido. Este procedimiento es rápido y se realiza a través del portal de ARCA. Pasos para confirmar la recepción del pedido:
- Ingresar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal.
- Acceder al apartado “Envíos Postales Internacionales” para informar que la mercadería fue recibida.
- Realizar la confirmación dentro de los 30 días corridos desde la llegada del paquete.
Si no se completa este trámite dentro del plazo, ARCA bloqueará la posibilidad de recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.
