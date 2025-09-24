Atención consumidores: el límite de compras para Shein y Temu sin retenciones

Tanto SHEIN como TEMU ofrecen la posibilidad de acceder a envíos gratuitos si se alcanza un monto mínimo en la compra. De todas formas, para evitar demoras o inconvenientes en la entrega, se recomienda realizar un seguimiento del pedido desde las plataformas y cumplir con el trámite obligatorio de la Aduana que exige el organismo fiscal.

Cómo recibir la compra sin tener problemas con ARCA

Cuando comprás en SHEIN o TEMU y el paquete llega por Correo Argentino, es obligatorio confirmar la recepción del pedido. Este procedimiento es rápido y se realiza a través del portal de ARCA. Pasos para confirmar la recepción del pedido:

Ingresar al portal web de ARCA con tu CUIT y Clave Fiscal.

con tu CUIT y Clave Fiscal. Acceder al apartado “Envíos Postales Internacionales” para informar que la mercadería fue recibida.

para informar que la mercadería fue recibida. Realizar la confirmación dentro de los 30 días corridos desde la llegada del paquete.

Si no se completa este trámite dentro del plazo, ARCA bloqueará la posibilidad de recibir nuevos envíos hasta que se justifique la situación.