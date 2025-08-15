ANSES al instante: el nuevo préstamo para AUH y SUAF que se acredita en minutos
Este crédito está destinado a un grupo específico de usuarios y los detalles se pueden verifican de manera online. Los detalles en la nota.
Los beneficiarios de los programas de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y jubilación de la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) recibieron buenas noticias durante los últimas días. Además del incremento en sus prestaciones, que fue del 1,62%, podrán solicitar un crédito que se paga en cómodas cuotas.
No obstante, no todos puedan acceder, ya que deben cumplir con una serie de requisitos importantes impuestos por el organismo. Esto y todos los detalles se pueden verificar de manera online en las entidades bancarias que lo otorgan, donde además se puede simular el monto a retirar y las cuotas mensuales.
Requisitos para acceder al préstamo
Estos son los usuarios que pueden solicitar el préstamo de ANSES:
- Personas que sean titulares de AUH, SUAF, incluyendo monotributista o beneficiarios de la Tarjeta Alimentar.
- Tener una edad entre 18 y 65 años.
- Contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Disponer de una cuenta bancaria activa con CBU.
- Poseer un teléfono con WhatsApp habilitado para comunicaciones.
- No estar registrado en el Veraz.
Cómo solicitar el préstamo para AUH y SUAF
Solicitar este préstamo es sencillo y rápido, ya que se realiza de manera online en las entidades bancarias encargadas de depositar el dinero. Estos son los pasos que debe seguir cada beneficiario:
- Paso 1: Ingresar al sitio web o a la aplicación del banco o entidad financiera.
- Paso 2: Seleccionar la opción para solicitar un préstamo o simular un crédito.
- Paso 3: Completar los datos personales y cargar el CBU donde se desea recibir el dinero.
- Paso 4: Subir una foto del DNI y validar la identidad siguiendo las indicaciones.
- Paso 5: Revisar los términos y condiciones del préstamo y aceptar el contrato digital.
- Paso 6: Esperar la aprobación, que en muchos casos es automática, y recibir la acreditación en tu cuenta.
