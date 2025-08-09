ANSES: los préstamos personales disponibles para jubilados y beneficiarios de SUAF y AUH
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de agosto y se conocen los montos de las jubilaciones para el octavo mes del año.
El Decreto de Movilidad Jubilatoria impulsado el año pasado establece que las prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en proporción al dato inflacionario registrado dos meses antes.
El aumento, del 1,62%, impactará en los ingresos máximos permitidos para cobrar el beneficio y actualizará también los montos de las principales asignaciones que perciben trabajadores formales, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la Prestación por Desempleo, entre otros grupos.
Créditos de ANSES: requisitos para acceder a los créditos
Los bancos públicos volvieron a ofrecer créditos personales para beneficiarios de ANSES. Las líneas de préstamos, disponibles a través del Banco Nación y el Banco Provincia, permiten solicitar desde $100.000 hasta $3.000.000, con cuotas fijas y plazos de hasta 60 meses.
Para solicitar un crédito personal siendo beneficiario de ANSES, es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos. En primer lugar, se debe ser titular de AUH, SUAF o una jubilación, y cobrar los haberes en el Banco Nación o Banco Provincia. Además, es obligatorio contar con una cuenta activa a nombre del solicitante, tener más de 18 años y residir legalmente en Argentina.
El ingreso mensual no debe superar el tope vigente, que en julio 2025 está fijado en $317.800 según el salario mínimo. Además, los bancos pueden considerar otros criterios como el historial crediticio o situación ante entidades financieras.
Jubilados y AUH: cuánto te prestan
Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $3.000.000, con opciones de pago que van de 12 a 72 cuotas fijas mensuales.
Ejemplo concreto:
Si pedís $1.900.000 a 24 meses, la primera cuota es de $159.647.
- Ingreso mínimo requerido: $456.134
- Tasa de interés: 79,00% (TNA) y 114,92% (TEA)
Quiénes pueden pedir estos créditos
Los préstamos están destinados a los siguientes grupos que cobran haberes a través de ANSES:
- Jubilados y pensionados
- Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Titulares de Asignaciones Familiares (SUAF)
Para poder acceder, es necesario cobrar por Banco Nación o Banco Provincia, tener mayoría de edad, residencia legal en Argentina y una cuenta activa a nombre del solicitante
