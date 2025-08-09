ANSES: los préstamos personales disponibles para jubilados y beneficiarios de SUAF y AUH

El ingreso mensual no debe superar el tope vigente, que en julio 2025 está fijado en $317.800 según el salario mínimo. Además, los bancos pueden considerar otros criterios como el historial crediticio o situación ante entidades financieras.

Jubilados y AUH: cuánto te prestan

Los montos disponibles van desde $100.000 hasta $3.000.000, con opciones de pago que van de 12 a 72 cuotas fijas mensuales.

Ejemplo concreto:

Si pedís $1.900.000 a 24 meses, la primera cuota es de $159.647.

Ingreso mínimo requerido: $456.134

Tasa de interés: 79,00% (TNA) y 114,92% (TEA)

Quiénes pueden pedir estos créditos

Los préstamos están destinados a los siguientes grupos que cobran haberes a través de ANSES:

Jubilados y pensionados

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Titulares de Asignaciones Familiares (SUAF)

Para poder acceder, es necesario cobrar por Banco Nación o Banco Provincia, tener mayoría de edad, residencia legal en Argentina y una cuenta activa a nombre del solicitante