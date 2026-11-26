Para el organismo de control, esto evidencia una falla "en la custodia de la documentación asociada a uno de los mecanismos de mitigación de riesgo previstos para la operatoria, y la debida diligencia de protección de los activos transportados".

Pérdidas financieras e inconsistencias contables

El documento también cuestiona los resultados económicos de las maniobras realizadas con las reservas metálicas. Los auditores consignaron que "las operaciones financieras con oro como activo subyacente registradas durante 2025 generaron resultados negativos" y reiteraron que "no se evidenció la existencia de un análisis integral de los riesgos asociados a la administración, traslado y depósito de las reservas de oro".

Por otra parte, la AGN detectó contradicciones entre los reportes entregados por las autoridades del Central y sus propios balances: "Se verificaron inconsistencias entre la información suministrada por el BCRA a esta Auditoría General de la Nación y los registros contables de la propia entidad. En particular, el BCRA negó la realización de determinadas colocaciones y operaciones financieras cuya existencia fue identificada mediante el examen de dichos registros. La evidencia contable obtenida no fue desvirtuada por las explicaciones formuladas y a pesar de las reiteradas consultas efectuadas por la AGN, el BCRA no suministró la documentación e información precitada, pudiendo hacerlo inclusive en la instancia de envío en vista, situación que hubiera despejado cualquier incógnita".

Meses de trabas bajo el argumento de confidencialidad

Durante casi doce meses, el BCRA bloqueó el acceso efectivo de los auditores alegando razones de seguridad y confidencialidad sobre la ubicación y el movimiento de las reservas internacionales. Recientemente, a través del informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, la entidad negó en la respuesta a la pregunta 1198 que haya sido "notificado ni tiene conocimiento de acciones en su contra ante tribunales internacionales" y aseguró que "no se han verificado modificaciones en las modalidades de administración referidas que permitan advertir variaciones en los riesgos jurisdiccionales vinculados a dichas operaciones".

El conflicto institucional comenzó cuando la AGN detectó cuatro envíos realizados entre junio y agosto de 2024 (el 18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24), de 250 lingotes cada uno, y reclamó las actas y dictámenes respaldatorios. Frente a los primeros pedidos, el Central se amparó en el secreto bancario, pese a que, según recordaron fuentes del organismo, la AGN "está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el COVID".

En esa etapa inicial, las condiciones impuestas por la autoridad monetaria impedían cualquier revisión técnica real: "la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria. Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos".

En septiembre del año pasado, al responder la Nota N°1053, Bausili ratificó que "la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados".

Aunque sostuvo que los archivos estaban "a su disposición para su lectura", aclaró que el deber del organismo es "asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA".

Ante ese planteo, los auditores concluyeron que "de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia".

Incluso cuando la AGN aceptó parte de esas restricciones para destrabar el control, el Banco Central argumentó la inexistencia de documentación legal: "Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos". Recién en mayo de este año la entidad habilitó finalmente el proceso de auditoría, cuyos resultados derivaron en el dictamen aprobado hoy.