JP Morgan advirtió que la reelección de Javier Milei está en duda y anticipó sus previsiones para 2027
El mayor banco del mundo consideró que hay una probabilidad cercana al 50% de que Javier Milei no logre la reeleción y anticipó un cambio de rumbo económico.
Aunque el presidente Javier Milei intenta mostrarse convencido de que el próximo año logrará la reelección en primera vuelta, la debacle de su modelo económico y hasta el desafío interno que le plantea Patricia Bullrich al no bajarse de la carrera presidencial ponen en entredicho la posibilidad de un segundo mandato del libertario al frente de la Casa Rosada. Ahora, el que también planteó algunas dudas sobre el supuesto venturoso futuro que anticipa Milei es JP Morgan, el mayor banco del mundo en cotización bursatil.
El banco estadounidense dio a conocer este jueves sus previsiones para la Argentina para el próximo año y advirtió que de cara a 2027 los activos argentinos seguirán sometidos a una fuerte presión generalizada. En medio de la disparada del dólar, del riesgo país y el derrumbe de los bonos soberanos en dólares y acciones, el JP Morgan advirtió que hay una probabilidad cercana al 50% de un cambio de rumbo económico tras las elecciones del próximo año.
Es que ya no se trata únicamente de la eventualidad de un triunfo de la oposición sino que incluso al interior del mismo gobierno advierten que es necesario darle un volantazo al plan económico. La senadora Bullrich busca diferenciarse de Milei y Luis Caputo y, aún sin romper del todo con el Gobierno, advierte lo que todos en la calle saben y que en Casa Rosada se niegan a aceptar: el modelo libertario no cierra por ningún lado.
Para el JP Morgan el año próximo la economía crecerá un 1,8 por ciento y la inflación rondará el 23 por ciento. Además, advirtió que una contienda electoral ajustada puede elevar la presión sobre el peso, los bonos y las reservas internacionales, aunque el país llega al ciclo electoral con superávit fiscal, saldo positivo de cuenta corriente y mayor capacidad de generación de divisas.
El informe "Argentina 2027 Economic Outlook" proyectó un escenario base de continuidad para el Gobierno de Javier Milei. “Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida; una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas”, detalló.
La continuidad preservaría el superávit fiscal, el esquema de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas, según JP Morgan. Un cambio de orientación política, en cambio, podría reabrir interrogantes sobre el ajuste de las cuentas públicas, el régimen cambiario y el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de gobierno, de acuerdo con la estimación del banco. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.
“La economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual (anual), pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica. Además, los primeros indicadores de octubre mantienen el patrón de serrucho: el cemento cayó un 7,6% intermensual (anual) tras un aumento del 9,0%, los ingresos fiscales se mantuvieron estables, la producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo sin contracción y las ventas de automóviles aumentaron un 4,0%. A la espera del informe de cuentas nacionales del tercer trimestre, se estima que el crecimiento del PIB para 2026 será del 0,8% interanual”, advierte el informe.
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