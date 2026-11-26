Javier Milei y Luis Caputo

La continuidad preservaría el superávit fiscal, el esquema de bandas cambiarias y la estrategia de acumulación de reservas, según JP Morgan. Un cambio de orientación política, en cambio, podría reabrir interrogantes sobre el ajuste de las cuentas públicas, el régimen cambiario y el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de gobierno, de acuerdo con la estimación del banco. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.

“La economía perdió dinamismo. En septiembre, la actividad económica creció un 1,1% intermensual (anual), pero no logró compensar la caída del trimestre anterior. Por lo tanto, el índice registró dos trimestres consecutivos de descenso, entrando en recesión técnica. Además, los primeros indicadores de octubre mantienen el patrón de serrucho: el cemento cayó un 7,6% intermensual (anual) tras un aumento del 9,0%, los ingresos fiscales se mantuvieron estables, la producción automotriz se mantuvo estable por tercer mes consecutivo sin contracción y las ventas de automóviles aumentaron un 4,0%. A la espera del informe de cuentas nacionales del tercer trimestre, se estima que el crecimiento del PIB para 2026 será del 0,8% interanual”, advierte el informe.