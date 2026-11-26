Cambió el pronóstico del tiempo y se supo cuándo vuelve el frío polar al AMBA con una mínima de 13 grados
El pronóstico del tiempo adelanta que tras la ola de calor, el ingreso de viento fuerte del sur y sureste provocará un derrumbe térmico.
Cambió el pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y, tras la primera ola de calor de la primavera, vuelve el frío polar con un desplome de la temperatura mínima hasta los 13 grados durante el próximo jueves 3 de diciembre.
De acuerdo con los últimos reportes meteorológicos, el brusco recambio de masa de aire estará impulsado por ráfagas del sector sur y sureste de hasta 56 km/h, poniendo fin a cuatro jornadas agobiantes con máximas de entre 31°C y 32°C.
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De la ola de calor de 32°C al derrumbe térmico: cómo estará el tiempo día por día
Antes del ingreso del aire frío, Buenos Aires atravesará un fin de semana y arranque de diciembre con temperaturas propias del verano y un pico de inestabilidad el martes:
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Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: este jueves se presenta agradable con cielo despejado a parcialmente nublado, viento del este y sureste y marcas de 15°C de mínima y 25°C de máxima (24°C a las 17:00), mientras que el viernes 27 comenzará el ascenso térmico con 19°C y 29°C.
Fin de semana y lunes (28 al 30 de noviembre): se consolidará la ola de calor en todo el AMBA, con máximas de 32°C tanto el sábado 28 (mínima de 21°C) como el domingo 29 (mínima de 23°C), y de 31°C el lunes 30 de noviembre (mínima de 23°C).
Martes 1 de diciembre: el cierre del período cálido mantendrá registros altos (22°C de mínima y 31°C de máxima), pero con un 80% de probabilidad de lluvias (0,3 mm) y viento rotando al oeste con ráfagas de hasta 45 km/h.
A qué hora llega el frío polar y cuándo vuelve a subir la temperatura
El descenso brusco de los termómetros comenzará en la noche del miércoles 2 de diciembre y tocará su piso en las primeras horas del jueves 3, antes de dar paso a un nuevo repunte térmico:
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Miércoles 2 de diciembre (el quiebre de la noche): tras una tarde todavía templada con 26°C a las 15:00 horas, el ingreso de viento fuerte del sureste (con ráfagas de hasta 56 km/h) desplomará la temperatura a 18°C a las 21:00 (14°C de sensación térmica) y a 15°C hacia la medianoche, con una sensación térmica de 12°C.
Jueves 3 de diciembre (mínima de 13°C): a las 03:00 de la madrugada el termómetro marcará 14°C con 11°C de sensación térmica y viento del sureste a 47 km/h, tocando una mínima general de 13°C y una máxima que apenas alcanzará los 24°C por la tarde.
Repunte hacia la segunda semana de diciembre: el alivio fresco durará poco, ya que desde el viernes 4 (28°C / 19°C) el termómetro volverá a escalar hasta alcanzar los 30°C el sábado 5, 31°C el domingo 6, 33°C el lunes 7 y 34°C el martes 8 de diciembre.
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