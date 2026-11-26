Jueves 26 y viernes 27 de noviembre: este jueves se presenta agradable con cielo despejado a parcialmente nublado, viento del este y sureste y marcas de 15°C de mínima y 25°C de máxima (24°C a las 17:00), mientras que el viernes 27 comenzará el ascenso térmico con 19°C y 29°C.

Fin de semana y lunes (28 al 30 de noviembre): se consolidará la ola de calor en todo el AMBA, con máximas de 32°C tanto el sábado 28 (mínima de 21°C) como el domingo 29 (mínima de 23°C), y de 31°C el lunes 30 de noviembre (mínima de 23°C).