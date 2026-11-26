Cierre de empresas: quebró una reconocida cadena de panaderías y se perdieron otros 100 puestos de trabajo
El proceso de cierre de empresas en el gobierno libertario no se detiene y en apenas tres años ya son más de 35 mil las que debieron bajar sus persianas.
El modelo de Javier Milei y Luis Caputo no cierra. El ritmo de cierre de empresas que viene acelerando y en los casi tres años de gestión libertaria ya son más de 35 mil las compañías que debieron bajar sus persianas de manera definitiva al tiempo que se perdieron cerca de 350 mil puestos de trabajo formales. Ahora le llegó el turno a la reconocida cadena de panaderías Pandanés.
La justicia decretó este jueves la quiebra de la empresa luego de que fracasara el proceso que buscaba encontrar un interesado en adquirir la compañía y evitar su liquidación defiinitiva. La empresa ya había cerrado sus 25 locales y despedido a más de un centenar de trabajadores. El único interesado que se había inscripto para participar del salvataje desistió de continuar, por lo que el Juzgado Comercial N° 15 resolvió avanzar con el pedido de quiebra que había presentado la propia compañía.
En su resolución, el juez Pablo Daniel Frick consideró que, ante la ausencia de interesados en quedarse con la sociedad, el mecanismo de salvataje empresario ya no tenía posibilidades de prosperar.
La resolución también estableció una serie de medidas para avanzar con la liquidación de los bienes de la sociedad. Entre ellas, ordenó que la sindicatura realice un inventario de los activos de la compañía y proceda a su incautación. El juzgado dispuso además la clausura inmediata del inmueble ubicado en avenida Amancio Alcorta 1683, en la Ciudad de Buenos Aires, y autorizó a extender el mismo procedimiento a todos los locales que pertenecieran a la firma.
En paralelo, ordenó al Banco Central comunicar la sentencia a todas las entidades financieras del país, que deberán embargar los fondos que Pandanés tenga en cuentas bancarias, plazos fijos y cajas de seguridad. Si existen depósitos a nombre de la compañía, deberán ser transferidos al Banco Ciudad, sucursal Tribunales, a disposición del juzgado.
Con la apertura de la quiebra comienza una nueva etapa para determinar las deudas y los bienes disponibles para afrontar los compromisos pendientes. El juzgado fijó el 6 de junio de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.
En cuanto a los ex trabajadores de la empresa, la resolución estableció que deberán solicitar ante el síndico el certificado de los servicios prestados dentro de los dos años posteriores a la última publicación de los edictos. Para hacerlo, tendrán que acreditar la relación laboral con la documentación correspondiente.
Pandanés había ingresado en concurso preventivo para reestructurar deudas que rondaban los 1.200 millones de pesos y sostener la continuidad del negocio. En aquella presentación, la empresa atribuyó la crisis a una caída del consumo superior al 50% respecto de sus niveles históricos, el incremento de los costos operativos y el sobredimensionamiento de su estructura industrial, que había sido diseñada para abastecer hasta 50 locales. También había señalado las dificultades para acceder a financiamiento y el deterioro de sus ingresos.
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