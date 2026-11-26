Luis Caputo con Javier Milei

Con la apertura de la quiebra comienza una nueva etapa para determinar las deudas y los bienes disponibles para afrontar los compromisos pendientes. El juzgado fijó el 6 de junio de 2027 como fecha límite para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura.

En cuanto a los ex trabajadores de la empresa, la resolución estableció que deberán solicitar ante el síndico el certificado de los servicios prestados dentro de los dos años posteriores a la última publicación de los edictos. Para hacerlo, tendrán que acreditar la relación laboral con la documentación correspondiente.

Pandanés había ingresado en concurso preventivo para reestructurar deudas que rondaban los 1.200 millones de pesos y sostener la continuidad del negocio. En aquella presentación, la empresa atribuyó la crisis a una caída del consumo superior al 50% respecto de sus niveles históricos, el incremento de los costos operativos y el sobredimensionamiento de su estructura industrial, que había sido diseñada para abastecer hasta 50 locales. También había señalado las dificultades para acceder a financiamiento y el deterioro de sus ingresos.