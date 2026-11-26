Ahorro en góndolas para adultos mayores: cómo sumar rebajas en el cierre del mes
Las cadenas ofrecen rebajas en alimentos y productos básicos. Conocé los días de beneficio, requisitos y límites de reintegro para este mes.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Tanto los jubilados como los pensionados tienen algunos pequeños beneficios especiales en ciertos rubros para poder hacer sus compras con menos dinero. Entre las propuestas, cadenas se destacan por sus programas de descuentos que buscan beneficiar a millones de argentinos. Con más de 120 sucursales distribuidas a lo largo del país, se ofrecen oportunidades únicas para quienes deseen ahorrar en alimentos, bebidas y otros productos esenciales.
Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados de ANSES
Los comercios que cuentan con descuentos para jubilados y pensionados en noviembre 2026:
- Disco, VEA y Jumbo (Cencosud): de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto electro, y un 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).
- Coto: de lunes a jueves, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).
- La Anónima y Super CAS/FASA: lunes y martes, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).
- Josimar: 10% los martes en todos los rubros, sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).
- Carrefour: de lunes a miércoles, 10% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $35.000 (no acumulable con otras promociones).
- Día%: los lunes, 10% en todos los rubros. Tope de reintegro de $2.000 por transacción. Incluye todos los productos y acumula con otras promociones.
- Changomas: 10% todos los días en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Tope de reintegro de $12.000 por transacción y $50.000 mensual, no acumulable con otras promociones.
- Toledo: los miércoles, 15% en todos los rubros, excepto carnes, electro y marcas seleccionadas. Sin tope de reintegro (no acumulable con otras promociones).
Cómo acceder al beneficio en supermercados
El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados de la ANSES. Una de las ventajas es que no es necesario ningún trámite extra. Para acceder a las promociones, solo se debe pagar en los comercios adheridos con la misma tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.
En algunos casos, el descuento se hace al momento en la línea de caja, mientras que otros funcionan con reintegros, es decir, devuelven el dinero en el resumen o en la caja de ahorro varios días después de realizada la compra.
Las promociones bancarias para los jubilados y pensionados
Varios bancos públicos y privados también cuentan con beneficios en supermercado para aquellos jubilados y pensionados que cobren sus haberes en esas entidades. Algunas de esas promociones son:
- Banco Patagonia: todos los días, 35% de descuento en compras en supermercados adheridos con tarjeta de débito cobrando los haberes en el banco. El tope es de $40.000. Además, ofrece hasta 25% en combustibles (tope de $30.000) y hasta 20% en farmacias (tope de $20.000).
- Banco Santander: todos los días, 25% en farmacias y supermercados adheridos. También incluye una promoción en indumentaria en principales marcas y shopping.
- Banco Nación: todos los días, reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5.000 y mensual de $20.000) en las compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en los supermercados adheridos.
- Banco Galicia: todos los días, hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope de $20.000 mensuales en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas).
- Banco Supervielle: solo los martes, 20% de descuento en las compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los días martes pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o QR (con tope de $15.000).
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