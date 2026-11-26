Javier Milei y Luis Caputo

Para atraer demanda, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición ocho instrumentos: dos Lecap a tasa fija, dos bonos ajustados por inflación, una letra vinculada a la tasa Tamar, dos títulos dollar-linked -atados a la evolución del tipo de cambio- y un bono dual que ofrece cobertura frente a la evolución de la tasa Tamar o del dólar oficial. Por la fuerte suba del riesgo país, que saltó más de 600 puntos básicos desde julio, Finanzas volvió a dejar fuera del menú los bonos en dólares, al considerar que deberían pagar una tasa muy alta para conseguir financiamiento.