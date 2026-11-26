En medio de la tensión financiera, Javier Milei y Luis Caputo enfrentan vencimientos por 25 billones de pesos
El modelo de ajuste de Javier Milei y Luis Caputo está bajo fuerte presión ante los malos resultados y la creciente desconfianza de los mercados.
Mientras no logran cambiar los mercados que ya comenzaron a darles la espalda ante los malos resultados económicos y las crecientes dudas sobre la capacidad de repago de la Argentina de cara a sus compromisos del próximo año, el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, enfrentan este jueves vencimientos por 25,4 billones de pesos.
Se trata de una licitación que concentrará la atención del mercado, con el dólar mayorista por encima de los 1.600 pesos por primera vez y el riesgo país sobre los 1.000 puntos básicos. La operación definirá cuánto logra renovar el Tesoro de los pagos que vencen a fin de noviembre y a qué costo.
La mayor parte de los compromisos se concentra en dos instrumentos: la Lecap (Letra Capitalizable) S30N6, con cerca de 15 billones de pesos, y la Lecer X30N6, con unos 7 billones de pesos. Tras el canje realizado el 17 de noviembre, el monto original se redujo desde 29,8 billones de pesos, aunque los vencimientos en manos privadas todavía superan los 20 billones de pesos, mientras que el resto .
La renovación de deuda, conocida en el mercado como rollover, mide qué parte de esos vencimientos se transforma en nuevos títulos. Si el Tesoro alcanza el 100%, logra refinanciar todos los pagos sin liberar pesos al mercado. Si queda por debajo de esa cifra, debe pagar una parte de la deuda que vence, lo que aumenta la cantidad de pesos disponibles en la plaza.
Para atraer demanda, la Secretaría de Finanzas pondrá a disposición ocho instrumentos: dos Lecap a tasa fija, dos bonos ajustados por inflación, una letra vinculada a la tasa Tamar, dos títulos dollar-linked -atados a la evolución del tipo de cambio- y un bono dual que ofrece cobertura frente a la evolución de la tasa Tamar o del dólar oficial. Por la fuerte suba del riesgo país, que saltó más de 600 puntos básicos desde julio, Finanzas volvió a dejar fuera del menú los bonos en dólares, al considerar que deberían pagar una tasa muy alta para conseguir financiamiento.
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