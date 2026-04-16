AUH ANSES: el día que cada beneficiario podrá cobrar sus haberes

Si la fecha ya pasó y el depósito no aparece, pueden existir distintos motivos. Uno de los más frecuentes es la falta de actualización de datos personales o familiares en ANSES, lo que puede generar demoras o suspensiones temporales hasta regularizar la información. También puede deberse a incumplimientos en los requisitos del programa.

En caso de inconvenientes, los titulares pueden iniciar un reclamo presentando la documentación del grupo familiar junto con el formulario correspondiente. El trámite se gestiona de manera presencial con turno previo.

Para consultar la situación, es posible ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado de asignaciones e información personal. Si hay datos desactualizados, se pueden corregir mediante los canales habilitados o en una oficina del organismo con la documentación requerida.