AUH ANSES: el día que cada beneficiario podrá cobrar sus haberes
El organismo comenzó con el cronograma de pagos el pasado viernes 10 de abril y se extenderá hasta el 23. Descubrí los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a abril, con inicio el pasado viernes 10. Como es habitual, la acreditación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se organiza según la terminación del último número del DNI de cada beneficiario.
En paralelo, esta prestación, al igual que otros programas del organismo, registró un aumento del 2,9% como parte de la actualización prevista por la Ley de Movilidad Jubilatoria, que ajusta los haberes y asignaciones en función de la evolución de la inflación.
El monto total de la AUH por cada hijo se ubica en $136.666. De ese valor, ANSES retiene un 20% todos los meses, que recién se libera cuando se presenta la Libreta AUH. Por lo tanto, el pago que se acredita de forma mensual en mano es de aproximadamente $109.332,80. Además, este programa extenderá sus pagos hasta el 23 de abril.
Quiénes cobran la AUH en abril de 2026
La AUH sigue siendo un pilar de asistencia para familias de bajos ingresos. Para mantener el cobro, no alcanza con cumplir los requisitos: también es clave tener los datos personales y familiares actualizados en ANSES.
- Ser ciudadano argentino o contar con al menos 2 años de residencia en el país en caso de extranjeros.
- Presentar el DNI del titular y de los hijos a cargo.
- Tener hijos menores de 18 años, o sin límite de edad si presentan una discapacidad, siempre que no estén casados.
- Encontrarse en situación laboral de desempleo, empleo informal, trabajo doméstico o ser monotributista social.
- Completar cada año la Libreta AUH, con controles de salud, esquema de vacunación y certificación escolar.
- No superar el límite de ingresos establecido, equivalente a hasta dos salarios mínimos por grupo familiar.
Qué pasa si no cobré la asignación este mes
No recibir el pago de la AUH en la fecha prevista no siempre implica una baja del beneficio. En primer lugar, es importante revisar el calendario de pagos, ya que en abril las acreditaciones se extienden hasta el 23 y pueden variar según la terminación del DNI.
Si la fecha ya pasó y el depósito no aparece, pueden existir distintos motivos. Uno de los más frecuentes es la falta de actualización de datos personales o familiares en ANSES, lo que puede generar demoras o suspensiones temporales hasta regularizar la información. También puede deberse a incumplimientos en los requisitos del programa.
En caso de inconvenientes, los titulares pueden iniciar un reclamo presentando la documentación del grupo familiar junto con el formulario correspondiente. El trámite se gestiona de manera presencial con turno previo.
Para consultar la situación, es posible ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el apartado de asignaciones e información personal. Si hay datos desactualizados, se pueden corregir mediante los canales habilitados o en una oficina del organismo con la documentación requerida.
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