Ayuda Escolar de ANSES: los pasos del trámite para cobrar la asignación en agosto 2026
El organismo abona un monto por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de esta ayuda.
La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.
Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.
Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar
El beneficio está dirigido a:
- Titulares de AUH con hijos en edad escolar.
- Beneficiarios del SUAF, es decir, trabajadores registrados que reciben asignaciones familiares y cuyos hijos se encuentran en edad escolar.
En el caso de los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, la Ayuda Escolar se extiende desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive.
La única condición que deben cumplir es la de concurrir a una institución educativa (común o especial), recibir apoyo de docentes particulares, participar en talleres de formación laboral o acceder a procesos de rehabilitación.
Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Anses
El valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.
Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.
Cómo realizar el trámite
La presentación del certificado escolar para recibir el beneficio debe realizarse todos los años. La fecha límite para generar y cargar el formulario completo a través de Mi Anses es el 31 de diciembre de cada año.
Para realizar el trámite basta con seguir los siguientes pasos:
1- Ingresar a Mi Anses
Ingresar a Mi Anses desde la aplicación o sitio web con el CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego dirigirse a la sección “Hijos” y desde allí seleccionar “Presentar un Certificado Escolar” para obtener el formulario para cada hijo.
2- Generar el certificado
Elegir la opción “Generar Certificado" y completar los datos requeridos. Una vez listo el documento, seleccionar “Generar”.
3- Imprimir el certificado
Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.
Tener en cuenta lo siguiente:
- Asegurarse de que el certificado sea el del ciclo escolar en curso.
- Los datos deben estar completados con letra clara y legible.
- No debe tener tachaduras ni enmiendas.
- De corresponder, tildar la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial".
- Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacarle una foto nítida.
4- Subir el certificado a Mi Anses
Volver a ingresar en Mi Anses y allí seleccionar nuevamente la sección “Hijos”, luego “Presentar un Certificado Escolar” y allí seleccionar “Subir Certificado”. Cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.
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