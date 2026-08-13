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Ayuda Escolar de ANSES: los pasos del trámite para cobrar la asignación en agosto 2026

Economía

El organismo abona un monto por cada hijo escolarizado. Conocé los topes de ingresos familiares y los requisitos que te pueden dejar afuera de esta ayuda.

Los pasos del trámite para cobrar la asignación en agosto.

Los pasos del trámite para cobrar la asignación en agosto.

La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.

Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar

El beneficio está dirigido a:

  • Titulares de AUH con hijos en edad escolar.
  • Beneficiarios del SUAF, es decir, trabajadores registrados que reciben asignaciones familiares y cuyos hijos se encuentran en edad escolar.

En el caso de los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, la Ayuda Escolar se extiende desde los 45 días de vida hasta los 17 años inclusive.

La única condición que deben cumplir es la de concurrir a una institución educativa (común o especial), recibir apoyo de docentes particulares, participar en talleres de formación laboral o acceder a procesos de rehabilitación.

Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Anses

El valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.

Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.

Cómo realizar el trámite

La presentación del certificado escolar para recibir el beneficio debe realizarse todos los años. La fecha límite para generar y cargar el formulario completo a través de Mi Anses es el 31 de diciembre de cada año.

Para realizar el trámite basta con seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar a Mi Anses

Ingresar a Mi Anses desde la aplicación o sitio web con el CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego dirigirse a la sección “Hijos” y desde allí seleccionar “Presentar un Certificado Escolar” para obtener el formulario para cada hijo.

2- Generar el certificado

Elegir la opción “Generar Certificado" y completar los datos requeridos. Una vez listo el documento, seleccionar “Generar”.

3- Imprimir el certificado

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tener en cuenta lo siguiente:

  • Asegurarse de que el certificado sea el del ciclo escolar en curso.
  • Los datos deben estar completados con letra clara y legible.
  • No debe tener tachaduras ni enmiendas.
  • De corresponder, tildar la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial".
  • Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacarle una foto nítida.

4- Subir el certificado a Mi Anses

Volver a ingresar en Mi Anses y allí seleccionar nuevamente la sección “Hijos”, luego “Presentar un Certificado Escolar” y allí seleccionar “Subir Certificado”. Cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.

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