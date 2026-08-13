Ayuda Escolar de ANSES: los pasos del trámite para cobrar la asignación en agosto 2026

Cuánto se cobra de Ayuda Escolar de Anses

El valor de la Ayuda Escolar quedó fijado en $85.000 por hijo. No obstante, este valor puede llegar a modificarse en función de la zona en la que se encuentre cada beneficiario y el régimen de asignación.

Se trata de una prestación de pago único anual, por lo que quienes ya la hayan recibido no podrán acceder a ella hasta el próximo año. Para cobrarla, es necesario contar con los datos y documentación actualizada.

Cómo realizar el trámite

La presentación del certificado escolar para recibir el beneficio debe realizarse todos los años. La fecha límite para generar y cargar el formulario completo a través de Mi Anses es el 31 de diciembre de cada año.

Para realizar el trámite basta con seguir los siguientes pasos:

1- Ingresar a Mi Anses

Ingresar a Mi Anses desde la aplicación o sitio web con el CUIL y Clave de Seguridad Social. Luego dirigirse a la sección “Hijos” y desde allí seleccionar “Presentar un Certificado Escolar” para obtener el formulario para cada hijo.

2- Generar el certificado

Elegir la opción “Generar Certificado" y completar los datos requeridos. Una vez listo el documento, seleccionar “Generar”.

3- Imprimir el certificado

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento, maestro particular o donde efectúe la rehabilitación para que lo completen y firmen.

Tener en cuenta lo siguiente:

Asegurarse de que el certificado sea el del ciclo escolar en curso.

Los datos deben estar completados con letra clara y legible.

No debe tener tachaduras ni enmiendas.

De corresponder, tildar la casilla de "Alumno Regular" y la de "Incorporado a la Enseñanza Oficial".

Una vez que el certificado esté completo y con las firmas sacarle una foto nítida.

4- Subir el certificado a Mi Anses

Volver a ingresar en Mi Anses y allí seleccionar nuevamente la sección “Hijos”, luego “Presentar un Certificado Escolar” y allí seleccionar “Subir Certificado”. Cargar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.