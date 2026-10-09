AUH de ANSES: a qué beneficiarios se les descuenta el 20% y quiénes reciben el total
El organismo planea abonar estos beneficios durante el décimo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,7%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
AUH: quiénes cobran el 80% y quiénes pueden recibir el 100%
Para los chicos de 5 años en adelante, continúa el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20%, que queda sujeta a la acreditación de los requisitos establecidos. A partir de noviembre de 2026, ANSES incorporará un procedimiento automático para verificar la condición de alumno regular de los beneficiarios de AUH.
La medida permitirá que el organismo reciba información de la Secretaría de Educación y pueda comprobar la escolaridad sin que las familias tengan que presentar necesariamente la documentación de manera presencial.
La acreditación automática no elimina la posibilidad de presentar la documentación correspondiente. Si ANSES no cuenta con los datos necesarios, los titulares podrán utilizar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para acreditar el cumplimiento de los requisitos.
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