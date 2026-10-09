AUH de ANSES: a qué beneficiarios se les descuenta el 20% y quiénes reciben el total

AUH: quiénes cobran el 80% y quiénes pueden recibir el 100%

Para los chicos de 5 años en adelante, continúa el esquema de pago del 80% mensual y la retención del 20%, que queda sujeta a la acreditación de los requisitos establecidos. A partir de noviembre de 2026, ANSES incorporará un procedimiento automático para verificar la condición de alumno regular de los beneficiarios de AUH.