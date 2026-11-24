Rango 1: $259.864.

$259.864. Rango 2: $183.839.

$183.839. Rango 3: $116.026.

Cuales son los topes de ingreso para SUAF de ANSES

El aumento del 1,93% también actualizó los topes de ingresos que establece ANSES para cobrar las asignaciones familiares del SUAF. Estos límites determinan qué trabajadores y grupos familiares pueden acceder al beneficio y quiénes quedan excluidos por superar los montos máximos permitidos.

Para noviembre de 2026, los límites serán los siguientes:

Tope de ingresos individuales: $3.271.814 por progenitor.

$3.271.814 por progenitor. Tope de ingresos del grupo familiar (IGF): $6.543.627 en total.

Para establecer si corresponde cobrar el SUAF, la ANSES suma los ingresos brutos de ambos padres, independientemente de que estén casados, separados o tengan otro estado civil.

Sin embargo, existe una condición importante: si uno de los progenitores supera el límite individual de $3.271.814, toda la familia pierde el derecho a cobrar la asignación, incluso cuando los ingresos conjuntos no excedan el tope general.