Incrementos de ANSES en noviembre: de cuánto es el aumento para la Asignación por Hijo
La ANSES prepara los pagos del próximo mes y establece los requisitos que deberán cumplir los beneficiarios para acceder a la prestación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará un 1,93% los montos de las asignaciones familiares del SUAF en noviembre de 2026. Con este incremento, los beneficiarios del primer rango de ingresos recibirán $79.816 por hijo.
El ajuste se calcula mediante la fórmula de movilidad, que toma como referencia la evolución de los precios. En esta oportunidad, se utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, difundido por el INDEC, que registró una suba mensual del 1,93%. Los nuevos valores comenzarán a regir el próximo mes.
Qué monto entrega ANSES por SUAF en noviembre 2026
Los beneficiarios del SUAF reciben el importe completo de las asignaciones familiares, ya que no se aplican descuentos ni retenciones mensuales. Por lo tanto, el dinero depositado por ANSES coincide con el monto liquidado.
La suma por hijo menor de edad depende de los ingresos del grupo familiar. Para noviembre de 2026, los valores serán los siguientes:
- Rango 1: $79.816 por hijo.
- Rango 2: $53.841 por hijo.
- Rango 3: $32.566 por hijo.
- Rango 4: $16.806 por hijo.
En cuanto a la asignación familiar por hijo con discapacidad, los importes quedarán establecidos de esta manera:
- Rango 1: $259.864.
- Rango 2: $183.839.
- Rango 3: $116.026.
Cuales son los topes de ingreso para SUAF de ANSES
El aumento del 1,93% también actualizó los topes de ingresos que establece ANSES para cobrar las asignaciones familiares del SUAF. Estos límites determinan qué trabajadores y grupos familiares pueden acceder al beneficio y quiénes quedan excluidos por superar los montos máximos permitidos.
Para noviembre de 2026, los límites serán los siguientes:
- Tope de ingresos individuales: $3.271.814 por progenitor.
- Tope de ingresos del grupo familiar (IGF): $6.543.627 en total.
Para establecer si corresponde cobrar el SUAF, la ANSES suma los ingresos brutos de ambos padres, independientemente de que estén casados, separados o tengan otro estado civil.
Sin embargo, existe una condición importante: si uno de los progenitores supera el límite individual de $3.271.814, toda la familia pierde el derecho a cobrar la asignación, incluso cuando los ingresos conjuntos no excedan el tope general.
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