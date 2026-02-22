Aumentan prepagas en marzo 2026: de cuánto será la suba de las cuotas y qué empresas confirmaron incrementos

Avalian: Aplicará el ajuste más elevado del sector, alcanzando un 3,20% .

Accord Salud: Aumento del 2,9% (en línea con la inflación de enero).

Swiss Medical: Aumento del 2,9% .

Sancor Salud: Aumento del 2,9% .

Medifé: Aumento del 2,9% .

Omint: Aumento del 2,9% .

Osde: Tendrá un esquema escalonado con subas que irán entre el 2,4% y el 2,9%, dependiendo del plan del afiliado.

Los motivos detrás de las nuevas subas y el impacto en los copagos

Desde las empresas de medicina prepaga justifican esta nueva ola de incrementos argumentando un sostenido aumento de los costos operativos de todo el sistema de salud.

Según explicaron, la actualización tarifaria es necesaria para hacer frente a la suba en los precios de los insumos médicos, la actualización de los honorarios profesionales, los costos de los alquileres y el encarecimiento de diversos servicios tercerizados.

Además del valor fijo mensual, las notificaciones advirtieron a los usuarios que la actualización también se aplicará sobre los copagos, dependiendo de las condiciones específicas de cada plan de salud y de la firma contratada.

Tensión en el sistema de salud: alerta de los farmacéuticos

Este nuevo ajuste a los afiliados se da en un contexto de extrema fragilidad en la cadena de pagos del sector sanitario.

En los últimos días, la Confederación Farmacéutica Argentina encendió las alarmas al advertir sobre un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos. Según los profesionales farmacéuticos, la situación podría volverse crítica si las obras sociales y las prepagas no regularizan a la brevedad los atrasos en los pagos por las coberturas de los remedios.