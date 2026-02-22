Aumentan prepagas en marzo 2026: de cuánto será la suba de las cuotas y qué empresas confirmaron incrementos
Las prepagas comenzaron a notificar ajustes de hasta un 3,2% para el próximo mes. En varios casos, el alza supera a la inflación de enero.
El bolsillo de los afiliados a la medicina privada volverá a sentir el impacto el mes que viene. Las principales prepagas ya comenzaron a enviar a sus clientes las notificaciones con los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de marzo de 2026, con incrementos que llegarán hasta el 3,2%.
Los valores actualizados, que ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), muestran que en varios casos las subas perforan el techo de la inflación mensual de enero, que según la última medición del INDEC se ubicó en el 2,9%.
En términos interanuales, el ajuste promedio de las cuotas del sistema privado ya acumula un alza superior al 28%.
Cuánto aumentan las prepagas en marzo 2026, una por una
Hasta el momento, al menos siete de las firmas más importantes del sector ya le comunicaron a sus afiliados cómo quedarán los aranceles del tercer mes del año. El esquema de aumentos es el siguiente:
Avalian: Aplicará el ajuste más elevado del sector, alcanzando un 3,20%.
Accord Salud: Aumento del 2,9% (en línea con la inflación de enero).
Swiss Medical: Aumento del 2,9%.
Sancor Salud: Aumento del 2,9%.
Medifé: Aumento del 2,9%.
Omint: Aumento del 2,9%.
Osde: Tendrá un esquema escalonado con subas que irán entre el 2,4% y el 2,9%, dependiendo del plan del afiliado.
Los motivos detrás de las nuevas subas y el impacto en los copagos
Desde las empresas de medicina prepaga justifican esta nueva ola de incrementos argumentando un sostenido aumento de los costos operativos de todo el sistema de salud.
Según explicaron, la actualización tarifaria es necesaria para hacer frente a la suba en los precios de los insumos médicos, la actualización de los honorarios profesionales, los costos de los alquileres y el encarecimiento de diversos servicios tercerizados.
Además del valor fijo mensual, las notificaciones advirtieron a los usuarios que la actualización también se aplicará sobre los copagos, dependiendo de las condiciones específicas de cada plan de salud y de la firma contratada.
Tensión en el sistema de salud: alerta de los farmacéuticos
Este nuevo ajuste a los afiliados se da en un contexto de extrema fragilidad en la cadena de pagos del sector sanitario.
En los últimos días, la Confederación Farmacéutica Argentina encendió las alarmas al advertir sobre un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos. Según los profesionales farmacéuticos, la situación podría volverse crítica si las obras sociales y las prepagas no regularizan a la brevedad los atrasos en los pagos por las coberturas de los remedios.
