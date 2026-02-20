Mascotas, con cobertura de salud: una importante prepaga presenta su plan para "perrhijos"
Omint lanzó un plan de salud para mascotas que cubre consultas, urgencias, vacunas y cirugías, orientado a un mercado en crecimiento.
Para quienes consideran a sus mascotas parte inseparable de la familia, el cuidado de su salud se volvió una prioridad absoluta. En ese contexto, cada vez más empresas comenzaron a ofrecer planes médicos pensados especialmente para perros y gatos, acompañando el crecimiento de los hogares donde los animales ocupan un rol central.
A esa tendencia se sumó Grupo Omint, una de las compañías más reconocidas de medicina prepaga, con el lanzamiento de Omint Mascotas, una cobertura diseñada para proteger a esos compañeros de cuatro patas que muchos llaman, con cariño, "perrhijos".
El plan incluye atención veterinaria, guardia permanente, vacunación, cirugías y distintos tratamientos, gracias a una alianza con OSPAN, institución especializada en salud animal que cuenta con hospital veterinario y atención las 24 horas, algo clave para quienes saben que una urgencia puede aparecer en cualquier momento.
La iniciativa llega en un momento en que la relación entre las personas y sus mascotas atraviesa un cambio profundo. La baja en la natalidad y los nuevos modelos de familia impulsaron que perros y gatos pasen a ocupar un lugar afectivo cada vez más fuerte dentro del hogar.
Los números reflejan ese vínculo: casi el 80% de las familias argentinas convive con al menos una mascota; la gran mayoría las considera un miembro más de la familia y muchos sienten que cumplen un rol similar al de un hijo.
Desde la empresa explicaron que la propuesta forma parte de una estrategia para acompañar nuevas necesidades. “Buscamos desarrollar soluciones innovadoras en un mercado que muestra un crecimiento sostenido”, señalaron.
El desembarco de una compañía de salud humana en el universo animal confirma algo que los amantes de los animales ya saben: el bienestar de perros y gatos dejó de ser un gasto opcional para convertirse en una inversión emocional, porque cuidarlos también es una forma de devolver todo el amor incondicional que dan cada día.
