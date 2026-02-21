Preocupante: sigue creciendo la morosidad de las familias con bancos y tarjetas de crédito

Y en prendarios, usados para la compra de vehículos, la irregularidad aumentó 2,2 puntos en el año y llegó a 5,8% en el último mes de 2025. En los prendarios con ajuste UVA, el deterioro del pago fue mayor: la morosidad fue de 7,5% en diciembre, tras escalar 4,7 puntos en 12 meses.

Para los especialistas el problema del incremento en la morosidad de las familias radica en factores como el aumento de la relación cuota a pagar comparada con la expectativa de evolución de los ingresos nominales al momento en que se tomó el préstamo. Es decir, los ingresos familiares se reducen drásticamente con relación a la capacidad de pago.

Una situación que también se ve reflejada en el incremento en la morosidad de tarjetas créditos no bancarias (como recientemente reveló el balance de Supermercados La Anónima, que cuenta con propio sistema) o la morosidad en el pago de expensas por parte de propietarios e inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, donde el promedio escala al 31%.