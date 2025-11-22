Aumento en al AUH: la ANSES otorgará casi $400.000 a un grupo de beneficiarios

En las provincias alcanzadas por el adicional por zona desfavorable, el valor es mayor. Allí la asignación llegará a $518.509, con un pago mensual de $414.807,20 y una retención de $103.701,80. Este beneficio alcanza a La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.