La explicación que Luis Caputo dio de la suspensión del rescate financiero: "Los mercados reaccionaron favorablemente"
El ministro de Economía argumentó el motivo por el cual bancos estadounidenses desistieron de salvar al Gobierno con 20 mil millones de dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó sus redes sociales para brindar una extensa aclaración sobre el estatus del prometido préstamo de US$ 20.000 millones de bancos estadounidenses. El Ministro sostuvo que la suspensión del crédito fue una decisión voluntaria del Gobierno, impulsada por la mejora en las condiciones del mercado post-electoral.
Caputo respondió a un video de una entrevista de octubre, donde él mismo había confirmado que se trabajaba en "otra facilidad por otros 20.000 millones". El Ministro explicó que ese monto estaba destinado a una "operación de manejo de pasivos" considerada con el apoyo de Estados Unidos (Scott Bessent), en caso de que fuera necesaria.
El funcionario contradijo así la versión de The Wall Street Journal y otros medios, que indicaban que el plan se había "archivado" por la negativa de los bancos privados a otorgar las garantías.
La clave de la versión oficial reside en la fortaleza actual del mercado:
"Post elecciones, dado que los mercados reaccionaron muy favorablemente, nos parece que es mejor señal poder hacer lo que estábamos considerando, sin esa ayuda adicional", escribió Caputo en su cuenta de X, sugiriendo que la economía argentina ya no requiere del blindaje externo.
De esta manera, el Ministerio de Economía busca transformar la noticia de la caída del préstamo en una señal de autoconfianza y solidez financiera, en un momento clave antes del feriado cambiario de cuatro días.
Caputo dice que The Wall Street Journal montó una "operación" contra el Gobierno libertario
Tras la versión conocida sobre la decisión adoptada por los principales bancos estadounidenses de “archivar” el rescate multimillonario prometido a la Argentina, este viernes el riesgo país pegó un nuevo salto, llegando a 647 puntos luego de haber perforado los 600 puntos al promediar la semana.
Además, los títulos públicos exhibieron una tendencia notoriamente negativa, lo mismo que el S&P Merval (-3,9% y -6,5% medido en dólares) y los ADRs en Wall Street, también operaron en "rojo".
Se trata de un panorama totalmente inesperado para el Gobierno generado a partir de un artículo publicado el jueves por The Wall Street Journal, que Luis Caputo calificó como “operación” del principal medio económico y financiero de Estados Unidos y uno de los más respetados en los mercados globales.
“Nunca hablamos con los bancos de un rescate, ni de 20 mil millones. Es una ‘operación’ más con la sola intención de generar confusión”, indicó el ministro de Economía mediante un posteo en X, red social que se hizo eco del revés sufrido por el plan económico de Javier Milei, sostenido exclusivamente a base de tomar deuda en el exterior.
La “operación” montada por The Wall Street Journal contra Milei y Caputo
Lo cierto es que, según publicó el jueves The Wall Street Journal, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup desistieron de brindar el rescate por U$S20.000 millones al que se habrían comprometido con el gobierno argentino.
Con el título explícito de “Los bancos estadounidenses suspenden el plan de rescate de 20.000 millones de dólares para la Argentina”, ese diario con sede en Nueva York explicaba que el plan de ayuda financiera “fue archivado mientras los banqueros se decantan por un paquete de préstamos más pequeño y a corto plazo para apoyar al gobierno (argentino) en sus dificultades financieras”.
Para el ya citado medio, los banqueros están considerando una línea de crédito “más pequeña y a corto plazo para ayudar a la Argentina a realizar un pago de deuda de aproximadamente U$S4.000 millones en enero”.
