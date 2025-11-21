Importante: los pagos de ANSES que recibirán los jubilados en diciembre
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Durante los últimos días, se confirmó un bono de $70.000 para el undécimo mes del año destinado a jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo. La medida, anunciada por el Gobierno Nacional, quedó oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Los pagos confirmados para jubilados en diciembre
1. Haber mensual con aumento
El nuevo incremento del 2,3 % impactará sobre todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los montos actualizados quedarán en:
- Jubilación mínima: $340.755,35
- PUAM: $272.597,08
- PNC por invalidez o vejez: $238.522,43
2. Medio aguinaldo
Corresponde al 50 % del mejor haber percibido en el segundo semestre del año. Su liquidación se realizará junto con los haberes de diciembre.
Para quienes cobran la mínima, el monto ronda los $170.000, ubicando el total con aguinaldo en torno a $510.000.
3. Posible refuerzo previsional
Si se repite la política aplicada durante todo 2025, los jubilados con ingresos más bajos volverán a percibir un aporte adicional de hasta $70.000. Este refuerzo busca equilibrar los haberes frente a la inflación acumulada y garantizar un piso de ingresos más estable.
El monto total estimado para diciembre
- Jubilación mínima: $340.755,35 + $170.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $580.000 aprox.
- PUAM: $272.597,08 + $136.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $475.000 aprox.
- PNC por invalidez o vejez: $238.522,43 + $119.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $425.000 aprox.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario