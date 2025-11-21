Importante: los pagos de ANSES que recibirán los jubilados en diciembre

Corresponde al 50 % del mejor haber percibido en el segundo semestre del año. Su liquidación se realizará junto con los haberes de diciembre.

Para quienes cobran la mínima, el monto ronda los $170.000, ubicando el total con aguinaldo en torno a $510.000.

3. Posible refuerzo previsional

Si se repite la política aplicada durante todo 2025, los jubilados con ingresos más bajos volverán a percibir un aporte adicional de hasta $70.000. Este refuerzo busca equilibrar los haberes frente a la inflación acumulada y garantizar un piso de ingresos más estable.

El monto total estimado para diciembre

Jubilación mínima: $340.755,35 + $170.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $580.000 aprox.

PUAM: $272.597,08 + $136.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $475.000 aprox.

PNC por invalidez o vejez: $238.522,43 + $119.000 (aguinaldo) + posible refuerzo → $425.000 aprox.