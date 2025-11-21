Bonos ANSES: ¿los desempleados recibirán aguinaldo en diciembre?

El motivo es simple: la Prestación por Desempleo no es un salario, sino un mecanismo de asistencia que reemplaza transitoriamente los ingresos del trabajador despedido.

Lo que va a cobrar un desempleado en diciembre

Los montos de la Prestación por Desempleo varían según el tiempo trabajado con aportes y el salario previo. Sin embargo, ANSES establece un mínimo y un máximo mensual.

Para diciembre 2025, con el aumento por inflación vigente, los valores estimados son: prestación por Desempleo máxima: alrededor de $322.000

(Los montos pueden variar levemente según el cálculo de actualización del mes anterior)

A diferencia de otras prestaciones, estos valores no se complementan con aguinaldo ni con bonos de fin de año.