Bonos ANSES: ¿los desempleados recibirán aguinaldo en diciembre?
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) ultima detalles antes de comenzar con el pago de sus programas correspondientes a diciembre. Además de los montos actualizados y el calendario de pagos, el organismo también anunció un bono destinado a jubilados y pensionados.
Si bien puede llamarse “bono navideño” por la época del año, en términos oficiales se trata de la continuidad del bono de refuerzo extraordinario que se paga desde hace varios meses. Su monto se encuentra en $70.000.
El Gobierno mantiene esta ayuda como un complemento directo al haber, distinto al aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Incluso, no se contempla en la cuenta de este último, ya que es un concepto aparte.
¿Los desempleados cobrarán aguinaldo?
ANSES confirmó que la Prestación por Desempleo no incluye aguinaldo.
Esto significa que, a diferencia de los trabajadores registrados y de los jubilados que cobran el Sueldo Anual Complementario (SAC), quienes reciben este beneficio no perciben el medio aguinaldo de diciembre, ya que no forma parte de la estructura de la prestación.
El motivo es simple: la Prestación por Desempleo no es un salario, sino un mecanismo de asistencia que reemplaza transitoriamente los ingresos del trabajador despedido.
Lo que va a cobrar un desempleado en diciembre
Los montos de la Prestación por Desempleo varían según el tiempo trabajado con aportes y el salario previo. Sin embargo, ANSES establece un mínimo y un máximo mensual.
Para diciembre 2025, con el aumento por inflación vigente, los valores estimados son: prestación por Desempleo máxima: alrededor de $322.000
(Los montos pueden variar levemente según el cálculo de actualización del mes anterior)
A diferencia de otras prestaciones, estos valores no se complementan con aguinaldo ni con bonos de fin de año.
