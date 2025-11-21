ANSES entregará hasta $108.000 a un sector de beneficiarios: los detalles

MinutoUno

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorpora diferentes programas sociales que tienen un solo objetivo: ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como jubilados, pensionados o familias con ingresos bajos y sin estar registrados en empleos formales. Por este motivo, algunos de los programas más importantes son la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE).

Además, aparece la Tarjeta Alimentar, una asistencia que se brinda en conjunto con la AUH y permite acceder a productos básicos del hogar. Para noviembre, cada programa del organismo tuvo un incremento del 2,1% producto de la inflación registrada en septiembre.

Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos

El monto máximo de la Tarjeta Alimentar llegó a $108.062 en noviembre.

Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos registrados en ANSES y se depositan junto con la AUH o AUE. Estos son los montos para el undécimo mes del año:

  • Familias con un hijo o embarazadas: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Monto de la AUH en noviembre 2025

En contrapartida, la AUH si tuvo un incremento del 2,1% producto de la inflación de octubre. Estos son los montos actualizados:

La Asignación Universal por Hijo se actualizó a $119.713,83, aunque los beneficiarios perciben mensualmente el 80% de ese total, es decir, $95.771,06 por hijo.

En el caso de hijos con discapacidad, sin límite de edad, la AUH alcanza los $389.733, con un pago mensual equivalente al 80%, que representa $311.786,40 por hijo. El 20% retenido se guarda y se abona luego de presentar la Libreta AUH, donde ANSES confirma que el niño cumple con controles de salud, vacunas y asistencia escolar.

