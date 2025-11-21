ANSES entregará hasta $108.000 a un sector de beneficiarios: los detalles

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorpora diferentes programas sociales que tienen un solo objetivo: ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como jubilados, pensionados o familias con ingresos bajos y sin estar registrados en empleos formales. Por este motivo, algunos de los programas más importantes son la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE).