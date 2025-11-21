ANSES entregará hasta $108.000 a un sector de beneficiarios: los detalles
Esta prestación se presenta como una ayuda económica clave y permite acceder a productos básicos del hogar. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorpora diferentes programas sociales que tienen un solo objetivo: ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como jubilados, pensionados o familias con ingresos bajos y sin estar registrados en empleos formales. Por este motivo, algunos de los programas más importantes son la Asignación Universal por Hijo (AUH) o Asignación por Embarazo (AUE).
Además, aparece la Tarjeta Alimentar, una asistencia que se brinda en conjunto con la AUH y permite acceder a productos básicos del hogar. Para noviembre, cada programa del organismo tuvo un incremento del 2,1% producto de la inflación registrada en septiembre.
Monto de la Tarjeta Alimentar según cantidad de hijos
Los montos de la Tarjeta Alimentar dependen de la cantidad de hijos registrados en ANSES y se depositan junto con la AUH o AUE. Estos son los montos para el undécimo mes del año:
- Familias con un hijo o embarazadas: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres o más hijos: $108.062
Monto de la AUH en noviembre 2025
En contrapartida, la AUH si tuvo un incremento del 2,1% producto de la inflación de octubre. Estos son los montos actualizados:
La Asignación Universal por Hijo se actualizó a $119.713,83, aunque los beneficiarios perciben mensualmente el 80% de ese total, es decir, $95.771,06 por hijo.
En el caso de hijos con discapacidad, sin límite de edad, la AUH alcanza los $389.733, con un pago mensual equivalente al 80%, que representa $311.786,40 por hijo. El 20% retenido se guarda y se abona luego de presentar la Libreta AUH, donde ANSES confirma que el niño cumple con controles de salud, vacunas y asistencia escolar.
