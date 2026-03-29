Aumento de combustibles: el litro de nafta súper ya esta por encima de los $2000

Sin embargo, en el mercado local la dinámica de precios no responde únicamente al valor internacional del petróleo, aun cuando el barril registra bajas, los precios en surtidor continúan en alza, en parte por el atraso relativo respecto de los valores internacionales. En términos interanuales, el aumento de los combustibles alcanzó hasta el 63,6%, muy por encima del 33,1% de inflación acumulada en el mismo período.