Aumento de combustibles: el litro de nafta súper ya esta por encima de los $2000
El ajuste se da en un contexto de tensión internacional por el precio del petróleo, aunque en el mercado local también inciden impuestos y decisiones oficiales. En el último año, el incremento duplicó a la inflación.
En medio de la escalada del crudo a nivel global por el conflicto en Medio Oriente, los combustibles volvieron a registrar un fuerte aumento, y, en lo que va de marzo, la nafta ya acumula un incremento cercano al 20%, con el litro de súper por encima de los $2000.
Sin embargo, en el mercado local la dinámica de precios no responde únicamente al valor internacional del petróleo, aun cuando el barril registra bajas, los precios en surtidor continúan en alza, en parte por el atraso relativo respecto de los valores internacionales. En términos interanuales, el aumento de los combustibles alcanzó hasta el 63,6%, muy por encima del 33,1% de inflación acumulada en el mismo período.
Desde YPF, su CEO Horacio Marín explicó que "la actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio". Además, aseguró que se trata de "un ajuste transitorio" y que, en comparación internacional, los incrementos locales se mantienen entre los más bajos.
El esquema de precios también está condicionado por la carga impositiva, especialmente por los Impuestos a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, cuya actualización funciona como herramienta de política fiscal. En ese marco, el Gobierno decidió postergar el aumento previsto para abril con el objetivo de contener el impacto en los surtidores.
No es la primera vez que se adopta una medida de este tipo. La normativa vigente establece que estos tributos deben ajustarse de manera trimestral según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque durante 2025 y lo que va de este año se aplicaron incrementos parciales.
En paralelo, el Ejecutivo autorizó a las petroleras a elevar el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, por encima del 12% vigente hasta ahora. Si bien esta modificación no representa riesgos para los motores, puede implicar un menor rendimiento, lo que se traduce en un mayor consumo de combustible.
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