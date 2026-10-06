Avanza la privatización de AySA y el jueves se conocerán las ofertas de dos consorcios de empresas
En el camino por avanzar en su plan privatizador, Javier Milei y Luis Caputo dispusieron la venta de la totalidad de las acciones que el Estado tiene en AySA.
El gobierno de Javier Milei aprobó este martes la primera fase de la licitación para vender el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Las propuestas económicas se conocerán este jueves 8 de octubre a las 10 de la mañana.
Así quedó plasmado en la Resolución 1722/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, en la que se aprobó lo actuado en la primera etapa de la licitación para la venta de la totalidad de las acciones del Estado nacional en AySA y seleccionó a los dos consorcios que competirán en la instancia final.
Las propuestas que avanzaron a la segunda etapa son las del consorcio integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participacoes S.A., PHX AQUA AR BV y Transclor S.A., y la del grupo conformado por Roggio Roas S.A.U., Hidrosan Capital S.A.U., Aguas del Plata Participaciones S.A., Benito Roggio e Hijos S.A. y Central Buen Ayre S.A.
Se trata de una licitación pública nacional e internacional de etapa múltiple y sin precio base, destinada a vender las acciones a un único operador estratégico. Las ofertas técnicas de ambos consorcios se abrieron el 15 de septiembre pasado. Según la resolución, la Comisión de Evaluación verificó que cumplían con los requisitos del pliego, les pidió corregir errores que no alteraban la sustancia de las propuestas y recomendó su admisión. El dictamen de preselección no recibió impugnaciones dentro del plazo previsto.
En los fundamentos, la cartera económica recordó que la Ley 27.742 declaró a AySA "sujeta a privatización". A partir de esa norma, y con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el ministerio elevó al Poder Ejecutivo un informe que propuso la privatización total de la empresa mediante la venta de todas las acciones estatales.
El Decreto 494/2025 autorizó ese procedimiento, que prevé la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico por licitación pública y la colocación en bolsas y mercados del país de las acciones que no se vendieran por esa vía. El proceso se inició formalmente en agosto de 2025, y en mayo de este año Economía autorizó el llamado a licitación y aprobó el pliego de bases y condiciones.
Resolución 1722/2026:
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