Avanza la privatización de AySA y el jueves se conocerán las ofertas de dos consorcios de empresas

El Decreto 494/2025 autorizó ese procedimiento, que prevé la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico por licitación pública y la colocación en bolsas y mercados del país de las acciones que no se vendieran por esa vía. El proceso se inició formalmente en agosto de 2025, y en mayo de este año Economía autorizó el llamado a licitación y aprobó el pliego de bases y condiciones.

Resolución 1722/2026: