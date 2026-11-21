Según la entidad, la incorporación al sistema puede mejorar las condiciones para investigadores, universidades, emprendedores y empresas que buscan proyectar sus desarrollos fuera del país, además de fortalecer la participación argentina en la economía del conocimiento.

“Es una señal importante de convergencia con los estándares globales y de reconocimiento del valor que tienen el conocimiento, la investigación y la propiedad intelectual para construir una economía más competitiva”, afirmó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, a través de un comunicado.

Claves del Tratado de Patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), permite iniciar mediante una única solicitud internacional el procedimiento para buscar protección de una invención en múltiples países.

AmCham explicó que este mecanismo simplifica los trámites iniciales y reduce las complejidades administrativas, al tiempo que ofrece un plazo mayor para evaluar en qué mercados continuar con la solicitud.

En particular, la cámara destacó que el sistema permite contar con hasta 30 meses para definir en qué países avanzar, frente al plazo de 12 meses del régimen actual. Ese margen puede facilitar la planificación de los costos y la estrategia de internacionalización de un desarrollo.

Sin embargo, el PCT no crea una patente mundial ni concede protección automática en todos los países. Cada Estado mantiene la facultad de evaluar las solicitudes y otorgar o rechazar las patentes según su legislación, una competencia que en la Argentina corresponde al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI).

De acuerdo con el comunicado, 160 países integran el sistema y la Argentina era el único miembro del G20 que todavía no se había incorporado.

La entidad vinculó el avance legislativo con la posibilidad de facilitar la internacionalización de las innovaciones argentinas y generar mayor previsibilidad para las inversiones, con efectos sobre distintas actividades productivas.

Entre ellas mencionó a la industria farmacéutica y la biotecnología, cuyos procesos de investigación requieren recursos significativos y plazos prolongados de desarrollo, y a la agroindustria, por las tecnologías destinadas a mejorar la productividad y la producción de alimentos.

Para las startups y las empresas tecnológicas, destacó la posibilidad de facilitar la protección internacional de activos intangibles que pueden resultar centrales tanto para expandir sus negocios como para acceder a financiamiento.

AmCham señaló que acompañó e impulsó la iniciativa durante décadas y presentó la aprobación del Senado como parte de ese recorrido institucional. “Después de tantos años de trabajo, este paso nos acerca a una Argentina integrada a los centros de innovación globales”, sostuvo Díaz.