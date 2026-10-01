Axel Kicillof prendió los descuentos de Cuenta DNI y se puede ahorrar $300.000 en octubre
La billetera digital renovó los esperados beneficios de Cuenta DNI para el décimo mes del año. Conocé todos los reintegros para cuidar a fondo tu bolsillo.
La billetera virtual del Banco Provincia anunció la renovación de sus promociones para octubre. A través de los beneficios de Cuenta DNI, impulsados por la gestión de Axel Kicillof, las familias bonaerenses podrán mejorar su poder adquisitivo y alcanzar un ahorro acumulado que supera los 300 mil pesos por mes.
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Una por una, las promos de Cuenta DNI en octubre
En este décimo mes del año, los usuarios podrán sumar sus ahorros semanales y mensuales en múltiples rubros. El desglose oficial de beneficios incluye:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con un tope de $6.000 por semana y persona (se alcanza con consumos de $30.000).
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. El límite es de $6.000 semanales, alcanzable con compras de $15.000.
- Gastronomía: 25% de ahorro todos los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana (con consumos de $32.000).
- Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. El tope de devolución es de $8.000 semanales por persona.
- Marcas destacadas: 30% de descuento diario, con un tope de $15.000 por mes por persona.
- Universidades, clubes y entidades educativas: 40% de descuento todos los días, con límite de $6.000 por semana.
- Especial en Mostaza: 25% de ahorro abonando con dinero en cuenta (tope de $8.000 semanales) y un 30% extra pagando con tarjeta de crédito mediante NFC (tope de $15.000 semanales). Promoción válida jueves y viernes.
- Supermercados: hasta 20% de descuento en cadenas de toda la provincia. En octubre debuta un beneficio adicional en Chango Más y Día abonando con tarjetas de crédito del banco a través de la modalidad NFC.
- Farmacias, perfumerías y librerías: 10% de descuento en días específicos (sin tope de reintegro).
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