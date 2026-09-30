Riesgo País sube y el ladero de Luis Caputo avala un feriado cambiario con Ley N° 27.399 que apagará al dólar

El impacto del tembladeral también se sintió de lleno en las cotizaciones corporativas: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street llegaron a desplomarse hasta un 20%, afectando principalmente a los papeles del sector bancario debido a la aversión al riesgo global, la caída de las materias primas y un veloz desarme de carteras. En paralelo, la bolsa porteña perdió más de un 9% en moneda dura.