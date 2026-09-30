Riesgo País sube y el ladero de Luis Caputo avala un feriado cambiario con Ley N° 27.399 que apagará al dólar
Tras un mes crítico, llega un feriado cambiario que pondrá paños fríos. Santiago Bausili busca calmar la plaza tras las caídas de los activos locales.
El titular del Banco Central, Santiago Bausili, enfrentó un durísimo cierre de mes. Tras una extrema volatilidad, el próximo feriado cambiario traerá un esperado alivio a la City porteña. El mercado sufrió fuertes tensiones internacionales, cerrando con el riesgo país en alza y una bajísima acumulación de reservas.
IMPORTANTE: El Gobierno activó un feriado tras la despedida de Lionel Messi con el Decreto 1430 que prende una ley de 1940
El impacto en el BCRA y el cortafuegos para la City
Septiembre resultó ser un mes sumamente desafiante para el ladero del ministro Luis Caputo. El indicador del riesgo país que elabora el JP Morgan empeoró casi un 19% durante el mes, borrando toda la mejora que había alcanzado a lo largo del año. Terminó cerrando estable en torno a las 607 unidades, lo que implicó una preocupante suba de casi 100 puntos básicos.
En el frente de las divisas, el dólar minorista finalizó el mes prácticamente sin cambios a $1.540, sostenido gracias a las intervenciones oficiales en la plaza. Si bien el BCRA aceleró en la última rueda con compras por US$ 160 millones, terminó septiembre con un saldo a favor de apenas US$ 473 millones, marcando el registro de compra mensual más bajo de todo el 2026.
El impacto del tembladeral también se sintió de lleno en las cotizaciones corporativas: las acciones argentinas que cotizan en Wall Street llegaron a desplomarse hasta un 20%, afectando principalmente a los papeles del sector bancario debido a la aversión al riesgo global, la caída de las materias primas y un veloz desarme de carteras. En paralelo, la bolsa porteña perdió más de un 9% en moneda dura.
Frente a este complejo panorama de vulnerabilidad, el inminente feriado bancario fijado para el 12 de octubre por el Día de la Raza funcionará como una oportuna válvula de escape. Respaldada por la Ley N° 27.399, el Decreto N° 614/2025 y la Resolución N° 164/2025, esta inactividad cambiaria frenará temporalmente las operaciones del mercado y brindará el oxígeno necesario para descomprimir la sostenida presión sobre los activos argentinos.
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