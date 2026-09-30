Tensión en el Coloquio de IDEA: Javier Milei explotó cuando el conductor lo desmintió en vivo
Tras una denuncia contra periodistas, el moderador José del Río lo corrigió en vivo, y Presidente se mostró visiblemente molesto.
El Coloquio de IDEA fue escenario este miércoles de un fuerte cruce dialéctico entre el presidente Javier Milei y el periodista y conductor José del Río. El mandatario, que participó de forma virtual debido a su gira por París, protagonizó un tenso cruce en vivo cuando el moderador lo desmintió tras una acusación contra periodistas de su propio medio.
El cortocircuito se desató cuando Milei cuestionó la labor de la prensa y apuntó contra colegas del conductor presentes en el auditorio. "Dos colegas suyos, en el diario donde usted trabaja... una de ellas insultó a Sebastián Galiani, y otra de ellas insultó a Rafael Di Tella, por hablar bien del Gobierno...", lanzó el jefe de Estado durante su exposición.
Ante la acusación, Del Río interrumpió al mandatario con tono calmo y lo corrigió al aire. "Ese tema, aclaro que hemos llamado a ambos, y nos han dicho que no hubo ninguna amenaza...", indicó.
La réplica encendió los ánimos del Presidente, quien subió el tono de voz para retrucar la aclaración y amenazó: "No fue ninguna amenaza, los insultaron... ¿querés que te dé los nombres de esas personas?".
Manteniendo la compostura y sin entrar en confrontaciones personales, Del Río respondió: "No tengo problemas, pero hablé personalmente con esas personas".
La respuesta terminó por exasperar a Milei, quien le cuestionó casi a los gritos: "¿Vos me estás diciendo que ellos me mintieron a mí?". Con firmeza y buscando encauzar el debate, el conductor sentenció: "No, digo que nadie los amenazó", para inmediatamente dar por finalizada la discusión y pasar al siguiente tema del coloquio.
Javier Milei en el Coloquio de IDEA: pidió "paciencia" y también "prudencia" al hablar de recesión
Al cierre de su primer día de actividades en Francia, Javier Milei hablaó a distancia con los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA 2026, que tiene lugar en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.
El mandatario indicó que el año próximo, en las elecciones presidenciales que lo tendrán como candidato a la reelección, los argentinos tendrán que "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia" luego de afirmar que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período".
"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó, aunque pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país porque, según su visión, "en 20 años la Argentina va a ser una potencia".
Y dirigiéndose a los empresarios y al electorado, dijo que "si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia; pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años".
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