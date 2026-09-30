Tensión en el Coloquio de IDEA: Javier Milei explotó cuando el conductor lo desmintió en vivo

La respuesta terminó por exasperar a Milei, quien le cuestionó casi a los gritos: "¿Vos me estás diciendo que ellos me mintieron a mí?". Con firmeza y buscando encauzar el debate, el conductor sentenció: "No, digo que nadie los amenazó", para inmediatamente dar por finalizada la discusión y pasar al siguiente tema del coloquio.

Javier Milei en el Coloquio de IDEA: pidió "paciencia" y también "prudencia" al hablar de recesión

Al cierre de su primer día de actividades en Francia, Javier Milei hablaó a distancia con los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA 2026, que tiene lugar en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

El mandatario indicó que el año próximo, en las elecciones presidenciales que lo tendrán como candidato a la reelección, los argentinos tendrán que "elegir entre el modelo de la prosperidad y el modelo de la decadencia" luego de afirmar que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período".

"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó, aunque pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país porque, según su visión, "en 20 años la Argentina va a ser una potencia".

Y dirigiéndose a los empresarios y al electorado, dijo que "si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia; pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años".